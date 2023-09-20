Усі змішали та запекли: найпростіший рецепт фантастичного сливового пирога

З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.

Сливовий пиріг – це кохання з першого шматочка. І якщо у вас досі немає улюбленого рецепту такого десерту, пропонуємо це виправити.

Повітряний, смачний та ароматний саме так описують сливовий пиріг ті, кому хоч раз його приготував за рецептом Рixelinform. Якщо у вас є трохи слив (а взимку підійдуть і заморожені), пропонуємо не відкладати приготування такої чудової смакоти до нових віників!

Як приготувати сливовий пиріг

Інгредієнти:

12-15 злив;

¾ склянки цукру;

1 склянка борошна;

120 г вершкового масла;

2 яйця;

дрібка солі;

1 чайна ложка розпушувача.

Спосіб приготування:

М’яке вершкове масло збийте разом із цукром. У масу додайте яйця, сіль і ще раз все збийте. Борошно з’єднайте з розпушувачем і додайте порційною ложкою в тісто. У вас має вийти досить густе тісто. Форму для пирога застелите пергаментом, змастіть маслом і вилийте приготоване тісто. Сливи вимийте, дістаньте кісточки, розріжте на половинки та викладіть зверху на майбутній пиріг. Пиріг відправте у розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Смачного!

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