Усі змішали та запекли: найпростіший рецепт фантастичного сливового пирога
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З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.
Сливовий пиріг – це кохання з першого шматочка. І якщо у вас досі немає улюбленого рецепту такого десерту, пропонуємо це виправити.
Повітряний, смачний та ароматний саме так описують сливовий пиріг ті, кому хоч раз його приготував за рецептом Рixelinform. Якщо у вас є трохи слив (а взимку підійдуть і заморожені), пропонуємо не відкладати приготування такої чудової смакоти до нових віників!
Як приготувати сливовий пиріг
Інгредієнти:
- 12-15 злив;
- ¾ склянки цукру;
- 1 склянка борошна;
- 120 г вершкового масла;
- 2 яйця;
- дрібка солі;
- 1 чайна ложка розпушувача.
Спосіб приготування:
- М’яке вершкове масло збийте разом із цукром. У масу додайте яйця, сіль і ще раз все збийте.
- Борошно з’єднайте з розпушувачем і додайте порційною ложкою в тісто. У вас має вийти досить густе тісто.
- Форму для пирога застелите пергаментом, змастіть маслом і вилийте приготоване тісто.
- Сливи вимийте, дістаньте кісточки, розріжте на половинки та викладіть зверху на майбутній пиріг.
- Пиріг відправте у розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Смачного!
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