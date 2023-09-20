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Усі змішали та запекли: найпростіший рецепт фантастичного сливового пирога

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви готуватимете таку смакоту знову і знову
Ви готуватимете таку смакоту знову і знову. Фото shuba.life

З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.

Сливовий пиріг – це кохання з першого шматочка. І якщо у вас досі немає улюбленого рецепту такого десерту, пропонуємо це виправити.

Повітряний, смачний та ароматний саме так описують сливовий пиріг ті, кому хоч раз його приготував за рецептом Рixelinform. Якщо у вас є трохи слив (а взимку підійдуть і заморожені), пропонуємо не відкладати приготування такої чудової смакоти до нових віників!

Як приготувати сливовий пиріг

Інгредієнти:

  • 12-15 злив;
  • ¾ склянки цукру;
  • 1 склянка борошна;
  • 120 г вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • дрібка солі;
  • 1 чайна ложка розпушувача.

Спосіб приготування:

  1. М’яке вершкове масло збийте разом із цукром. У масу додайте яйця, сіль і ще раз все збийте.
  2. Борошно з’єднайте з розпушувачем і додайте порційною ложкою в тісто. У вас має вийти досить густе тісто.
  3. Форму для пирога застелите пергаментом, змастіть маслом і вилийте приготоване тісто.
  4. Сливи вимийте, дістаньте кісточки, розріжте на половинки та викладіть зверху на майбутній пиріг.
  5. Пиріг відправте у розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Смачного!

Рекомендуємо приготувати сливове варення зі слив "мурумуру" по-азербайджанськи за рецептом "Телеграфа". Він підійде навіть тим, хто турбується про фігуру та вагу.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Зливи #Готуємо вдома