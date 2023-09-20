Аромат цієї страви збере за столом усю родину: фантастичний рецепт грибного соусу

Ідеально підійде до м’ясних та овочевих страв

Грибні страви – це особлива насолода. Їхній аромат викличе апетит навіть у ситої людини. Особливо добре смак цього інгредієнта розкривається у різних соусах.

Сьогодні ми разом із "Це Смак" розповімо вам, як приготувати відмінний вершковий соус з грибами та білим сухим вином. Він ідеально підійде і до овочевих, і до м’ясних страв. Ідемо готувати?

Як приготувати грибний соус

Інгредієнти на 4 порції:

печериці – 150 г;

цибуля – 1 шт.;

вершки – 200 мл;

біле сухе вино – 70 мл;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

петрушка — 0,5 пуч.;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Печериці вимийте, обсушіть і наріжте тонкими скибочками. Цибулю очистьте і подрібніть, обсмажте в сковороді на олії до прозорості. До цибулі додайте гриби та обсмажуйте на великому вогні до випаровування рідини. Коли гриби підрум’яняться, влийте в сковороду сухе біле вино. Помішуючи, готуйте близько 2 хвилин, потім зменште вогонь. У сковороду влийте вершки, доведіть до кипіння. Періодично помішуючи соус, доведіть до суміші рідкої сметани. Посоліть, поперчіть до смаку і знімайте з вогню. Перед подачею прикрасьте подрібненою петрушкою і добре перемішайте.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко очистити гриби. Ці хитрощі заощадять вам час!