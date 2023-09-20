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Аромат цієї страви збере за столом усю родину: фантастичний рецепт грибного соусу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніший соус із грибів готується за цим рецептом
Найсмачніший соус із грибів готується за цим рецептом. Фото cesmak.info

Ідеально підійде до м’ясних та овочевих страв

Грибні страви – це особлива насолода. Їхній аромат викличе апетит навіть у ситої людини. Особливо добре смак цього інгредієнта розкривається у різних соусах.

Сьогодні ми разом із "Це Смак" розповімо вам, як приготувати відмінний вершковий соус з грибами та білим сухим вином. Він ідеально підійде і до овочевих, і до м’ясних страв. Ідемо готувати?

Як приготувати грибний соус

Інгредієнти на 4 порції:

  • печериці – 150 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • вершки – 200 мл;
  • біле сухе вино – 70 мл;
  • соняшникова олія – 2 ст. л.;
  • петрушка — 0,5 пуч.;
  • сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Печериці вимийте, обсушіть і наріжте тонкими скибочками.
  2. Цибулю очистьте і подрібніть, обсмажте в сковороді на олії до прозорості.
  3. До цибулі додайте гриби та обсмажуйте на великому вогні до випаровування рідини. Коли гриби підрум’яняться, влийте в сковороду сухе біле вино. Помішуючи, готуйте близько 2 хвилин, потім зменште вогонь.
  4. У сковороду влийте вершки, доведіть до кипіння. Періодично помішуючи соус, доведіть до суміші рідкої сметани. Посоліть, поперчіть до смаку і знімайте з вогню. Перед подачею прикрасьте подрібненою петрушкою і добре перемішайте.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко очистити гриби. Ці хитрощі заощадять вам час!

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#Рецепт #Соус #Гриби #Готуємо вдома