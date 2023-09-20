Аромат цієї страви збере за столом усю родину: фантастичний рецепт грибного соусу
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Ідеально підійде до м’ясних та овочевих страв
Грибні страви – це особлива насолода. Їхній аромат викличе апетит навіть у ситої людини. Особливо добре смак цього інгредієнта розкривається у різних соусах.
Сьогодні ми разом із "Це Смак" розповімо вам, як приготувати відмінний вершковий соус з грибами та білим сухим вином. Він ідеально підійде і до овочевих, і до м’ясних страв. Ідемо готувати?
Як приготувати грибний соус
Інгредієнти на 4 порції:
- печериці – 150 г;
- цибуля – 1 шт.;
- вершки – 200 мл;
- біле сухе вино – 70 мл;
- соняшникова олія – 2 ст. л.;
- петрушка — 0,5 пуч.;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Печериці вимийте, обсушіть і наріжте тонкими скибочками.
- Цибулю очистьте і подрібніть, обсмажте в сковороді на олії до прозорості.
- До цибулі додайте гриби та обсмажуйте на великому вогні до випаровування рідини. Коли гриби підрум’яняться, влийте в сковороду сухе біле вино. Помішуючи, готуйте близько 2 хвилин, потім зменште вогонь.
- У сковороду влийте вершки, доведіть до кипіння. Періодично помішуючи соус, доведіть до суміші рідкої сметани. Посоліть, поперчіть до смаку і знімайте з вогню. Перед подачею прикрасьте подрібненою петрушкою і добре перемішайте.
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