Навіть дешева риба вийде не гірше за ресторанну: просто посмажте її в незвичайному клярі

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Смаженою рибою в клярі зараз уже нікого не здивуєш. Але ми розповімо про секретний рецепт кляру, завдяки якому навіть найдешевша риба на смак буде немов приготована в ресторані шеф-кухарем.

Такий рецепт нам пропонує "Господинька". Незвичайний хрусткий кляр доповнить м’якість риби, її соковитість. Ви готуватимете таку страву як для святкового столу, так і для сімейного обіду.

Як приготувати смажену рибу в цибульному клярі

Інгредієнти:

горбуша, філе – 600 г;

сметана – 100 г;

цибуля ріпчаста — 1-2 шт.;

часник – 2-3 зубчики;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець – на свій смак;

борошно — 3 ст.л

розпушувач — 1/2 ч.л

яйце куряче — 1 шт.;

олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Горбушу помийте, видаліть голову, хвіст, хребет та кістки. Наріжте рибу на маленькі порційні шматочки схожого розміру. Для приготування кляру очистьте цибулю та часник, перебийте блендером у пюре. Суміш, що вийшла, перекладете в глибоку ємність, додайте сметану, вбийте яйце. Все збийте до однорідності, додайте борошно і розпушувач, посоліть, поперчіть, перемішайте. Влийте масло, ще раз перемішайте — кляр повинен по консистенції нагадувати тісто для оладок. У кляр покладіть рибу, ретельно перемішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин. Нагрійте сковороду з олією, викладіть шматочки риби та підсмажте до золотистого кольору. Готову рибу перекладіть на тарілку, промокніть серветкою верхній жирний шар і подавайте на стіл.

Рекомендуємо ласувати рибою разом із часниковим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!