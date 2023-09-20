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Навіть дешева риба вийде не гірше за ресторанну: просто посмажте її в незвичайному клярі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви смажитимете рибу тільки так
Ви смажитимете рибу тільки так. Фото gospodynka.com.ua

За цим рецептом вишикується черга

Смаженою рибою в клярі зараз уже нікого не здивуєш. Але ми розповімо про секретний рецепт кляру, завдяки якому навіть найдешевша риба на смак буде немов приготована в ресторані шеф-кухарем.

Такий рецепт нам пропонує "Господинька". Незвичайний хрусткий кляр доповнить м’якість риби, її соковитість. Ви готуватимете таку страву як для святкового столу, так і для сімейного обіду.

Як приготувати смажену рибу в цибульному клярі

Інгредієнти:

  • горбуша, філе – 600 г;
  • сметана – 100 г;
  • цибуля ріпчаста — 1-2 шт.;
  • часник – 2-3 зубчики;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець – на свій смак;
  • борошно — 3 ст.л
  • розпушувач — 1/2 ч.л
  • яйце куряче — 1 шт.;
  • олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Горбушу помийте, видаліть голову, хвіст, хребет та кістки. Наріжте рибу на маленькі порційні шматочки схожого розміру.
  2. Для приготування кляру очистьте цибулю та часник, перебийте блендером у пюре. Суміш, що вийшла, перекладете в глибоку ємність, додайте сметану, вбийте яйце. Все збийте до однорідності, додайте борошно і розпушувач, посоліть, поперчіть, перемішайте. Влийте масло, ще раз перемішайте — кляр повинен по консистенції нагадувати тісто для оладок.
  3. У кляр покладіть рибу, ретельно перемішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин.
  4. Нагрійте сковороду з олією, викладіть шматочки риби та підсмажте до золотистого кольору.
  5. Готову рибу перекладіть на тарілку, промокніть серветкою верхній жирний шар і подавайте на стіл.

Рекомендуємо ласувати рибою разом із часниковим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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