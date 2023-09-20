Навіть дешева риба вийде не гірше за ресторанну: просто посмажте її в незвичайному клярі
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Смаженою рибою в клярі зараз уже нікого не здивуєш. Але ми розповімо про секретний рецепт кляру, завдяки якому навіть найдешевша риба на смак буде немов приготована в ресторані шеф-кухарем.
Такий рецепт нам пропонує "Господинька". Незвичайний хрусткий кляр доповнить м’якість риби, її соковитість. Ви готуватимете таку страву як для святкового столу, так і для сімейного обіду.
Як приготувати смажену рибу в цибульному клярі
Інгредієнти:
- горбуша, філе – 600 г;
- сметана – 100 г;
- цибуля ріпчаста — 1-2 шт.;
- часник – 2-3 зубчики;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець – на свій смак;
- борошно — 3 ст.л
- розпушувач — 1/2 ч.л
- яйце куряче — 1 шт.;
- олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Горбушу помийте, видаліть голову, хвіст, хребет та кістки. Наріжте рибу на маленькі порційні шматочки схожого розміру.
- Для приготування кляру очистьте цибулю та часник, перебийте блендером у пюре. Суміш, що вийшла, перекладете в глибоку ємність, додайте сметану, вбийте яйце. Все збийте до однорідності, додайте борошно і розпушувач, посоліть, поперчіть, перемішайте. Влийте масло, ще раз перемішайте — кляр повинен по консистенції нагадувати тісто для оладок.
- У кляр покладіть рибу, ретельно перемішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Нагрійте сковороду з олією, викладіть шматочки риби та підсмажте до золотистого кольору.
- Готову рибу перекладіть на тарілку, промокніть серветкою верхній жирний шар і подавайте на стіл.
Рекомендуємо ласувати рибою разом із часниковим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!