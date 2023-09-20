Не протече і нічого не забруднить: такий грецький салат у банці зручно брати із собою

Коханий і діти будуть у захваті від такого перекушування

Любите грецький салат, але боїтеся брати його з собою на роботу чи давати дітям до школи? Цей рецепт для вас!

Сьогодні разом із Shuba ми готуємо грецький салат у банку. Улюблену закуску ви можете брати з собою як перекус — вам не доведеться возитися з контейнерами. Ви будете спокійні: салат не протікає і не забруднює вам речі. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати грецький салат у банці

Інгредієнти на 4 порції

цибуля червона — 1/4 шт.;

томати чері — 15 шт.;

огірок — 1 шт.;

перець червоний солодкий – 1 шт.;

маслини без кісточки — 3/4 шт.;

сир фета — 115 г;

шпинат — 50 г.

Для заправки:

оливкова олія — 5 ст. л.;

оцет винний червоний — 3 ст. л.;

сіль — 1/4 ч. л.;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.

мед — 1 ч. л.;

орегано сушене — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Для приготування заправки в невеликій мисці змішайте оцет, сіль, перець, орегано та мед. Туди ж влийте олію, все ретельно перемішайте, при необхідності посоліть і поперчіть. Заправку, що вийшла, розкладіть в чотири літрові банки. Цибулю помийте, почистьте і наріжте, розкладіть прямо в банки, в заправку. Зверху покладіть помиті та нарізані помідори, огірки, перець та фету. На верх покладіть листя промитого свіжого шпинату або іншої зелені. Банки закрийте кришками та поставте салат в холодильник, де він може зберігатися близько 2 днів.

Рекомендуємо також приготувати як перекус паштет зі шпротів за рецептом "Телеграфа". Він точно стане хітом у вашій родині!