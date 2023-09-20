Не протече і нічого не забруднить: такий грецький салат у банці зручно брати із собою
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Коханий і діти будуть у захваті від такого перекушування
Любите грецький салат, але боїтеся брати його з собою на роботу чи давати дітям до школи? Цей рецепт для вас!
Сьогодні разом із Shuba ми готуємо грецький салат у банку. Улюблену закуску ви можете брати з собою як перекус — вам не доведеться возитися з контейнерами. Ви будете спокійні: салат не протікає і не забруднює вам речі. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.
Як приготувати грецький салат у банці
Інгредієнти на 4 порції
- цибуля червона — 1/4 шт.;
- томати чері — 15 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- перець червоний солодкий – 1 шт.;
- маслини без кісточки — 3/4 шт.;
- сир фета — 115 г;
- шпинат — 50 г.
Для заправки:
- оливкова олія — 5 ст. л.;
- оцет винний червоний — 3 ст. л.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- перець чорний мелений — 0,5 ч. л.
- мед — 1 ч. л.;
- орегано сушене — 1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Для приготування заправки в невеликій мисці змішайте оцет, сіль, перець, орегано та мед. Туди ж влийте олію, все ретельно перемішайте, при необхідності посоліть і поперчіть. Заправку, що вийшла, розкладіть в чотири літрові банки.
- Цибулю помийте, почистьте і наріжте, розкладіть прямо в банки, в заправку. Зверху покладіть помиті та нарізані помідори, огірки, перець та фету. На верх покладіть листя промитого свіжого шпинату або іншої зелені.
- Банки закрийте кришками та поставте салат в холодильник, де він може зберігатися близько 2 днів.
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