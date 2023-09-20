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Не протече і нічого не забруднить: такий грецький салат у банці зручно брати із собою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайна альтернатива шкідливим перекусам
Незвичайна альтернатива шкідливим перекусам. Фото shuba.life

Коханий і діти будуть у захваті від такого перекушування

Любите грецький салат, але боїтеся брати його з собою на роботу чи давати дітям до школи? Цей рецепт для вас!

Сьогодні разом із Shuba ми готуємо грецький салат у банку. Улюблену закуску ви можете брати з собою як перекус — вам не доведеться возитися з контейнерами. Ви будете спокійні: салат не протікає і не забруднює вам речі. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати грецький салат у банці

Інгредієнти на 4 порції

  • цибуля червона — 1/4 шт.;
  • томати чері — 15 шт.;
  • огірок — 1 шт.;
  • перець червоний солодкий – 1 шт.;
  • маслини без кісточки — 3/4 шт.;
  • сир фета — 115 г;
  • шпинат — 50 г.

Для заправки:

  • оливкова олія — 5 ст. л.;
  • оцет винний червоний — 3 ст. л.;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 0,5 ч. л.
  • мед — 1 ч. л.;
  • орегано сушене — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування заправки в невеликій мисці змішайте оцет, сіль, перець, орегано та мед. Туди ж влийте олію, все ретельно перемішайте, при необхідності посоліть і поперчіть. Заправку, що вийшла, розкладіть в чотири літрові банки.
  2. Цибулю помийте, почистьте і наріжте, розкладіть прямо в банки, в заправку. Зверху покладіть помиті та нарізані помідори, огірки, перець та фету. На верх покладіть листя промитого свіжого шпинату або іншої зелені.
  3. Банки закрийте кришками та поставте салат в холодильник, де він може зберігатися близько 2 днів.

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