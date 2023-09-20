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Справжній український хліб: для цього рецепту вам не знадобляться ні дріжджі, ні духовка

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фантастичний коржик із простих продуктів
Фантастичний коржик із простих продуктів. Фото shuba.life

Півгодини – і готово!

Якщо ви любите насолодитися пишним домашнім хлібом, саме час приготувати його вдома. Тим більше ми сьогодні поділимося рецептом справжніх українських погачів — прісних коржиків на сковороді.

Цю випічку називають у різних регіонах по-різному: десь коржами, десь перепічкою, паляницями, ощипками. За рецептом Shuba тісто замішується без дріжджів, а випікається на сковороді, тому погачі можна швидко приготувати прямо перед подачею на стіл.

Як приготувати пишні погачі на кефірі

Інгредієнти на 4 порції:

  • борошно пшеничне — 600 г;
  • кефір 2,5% — 250 мл;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сода харчова — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Кефір, соду, сіль та цукор змішайте. В отриману масу додайте збите яйце, борошно і замішайте м’яко, еластичне, нелипке тісто. Залишіть його хвилин на п’ять "відпочити".
  2. Отримане тісто розділіть на кілька частин залежно від бажаного розміру коржиків. З кожного коржика скотіть кульки, розкотіть їх у коржики.
  3. Тісто викладіть у змащену олією сковороду і смажте під кришкою. Через 2-3 хвилини переверніть і допікайте до готовності.
  4. Готові погачі складіть чаркою і накрийте чистим рушником, щоб були м’якими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати у випічку, щоб вона не черствіла. Один інгредієнт – і проблема вирішена!

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#Рецепт #Хліб #Готуємо вдома