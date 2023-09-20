Справжній український хліб: для цього рецепту вам не знадобляться ні дріжджі, ні духовка
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Півгодини – і готово!
Якщо ви любите насолодитися пишним домашнім хлібом, саме час приготувати його вдома. Тим більше ми сьогодні поділимося рецептом справжніх українських погачів — прісних коржиків на сковороді.
Цю випічку називають у різних регіонах по-різному: десь коржами, десь перепічкою, паляницями, ощипками. За рецептом Shuba тісто замішується без дріжджів, а випікається на сковороді, тому погачі можна швидко приготувати прямо перед подачею на стіл.
Як приготувати пишні погачі на кефірі
Інгредієнти на 4 порції:
- борошно пшеничне — 600 г;
- кефір 2,5% — 250 мл;
- яйця курячі — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сода харчова — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Кефір, соду, сіль та цукор змішайте. В отриману масу додайте збите яйце, борошно і замішайте м’яко, еластичне, нелипке тісто. Залишіть його хвилин на п’ять "відпочити".
- Отримане тісто розділіть на кілька частин залежно від бажаного розміру коржиків. З кожного коржика скотіть кульки, розкотіть їх у коржики.
- Тісто викладіть у змащену олією сковороду і смажте під кришкою. Через 2-3 хвилини переверніть і допікайте до готовності.
- Готові погачі складіть чаркою і накрийте чистим рушником, щоб були м’якими.
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