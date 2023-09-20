Натуральний десерт, який сподобається дітям: готуємо цукати з груш
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Готовий десерт майже не потребує зусиль
Ми розповідали, як приготувати смачний яблучний мармелад на зиму. Тепер ділимось рецептом смачних грушевих цукатів.
Їх можна не лише додавати в начинку солодких пирогів, тісто для маффінів і кексів тощо, а й цілком замінити ними цукерки. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".
Інгредієнти:
- Тверді груші – 1 кілограм
- цукор – 1 кілограм
- лимонна кислота – 2-3 грами
- вода – 300 мілілітрів
Спосіб приготування:
- Вимиті груші нарізаємо часточками, вирізаємо паралельно плодоніжки, насіннєві коробочки і пошкоджені частини. Бланшуємо шматочки в окропі протягом 10 хвилин. Відразу після цього перекладаємо у холодну воду.
- Поки фрукти бланшуються, варимо цукровий сироп. Груші з холодної води перекладаємо у каструлю і заливаємо гарячим сиропом. Залишаємо так настоятися протягом трьох-чотирьох годин.
- Потім проварюємо впродовж 5-8 хвилин. Знімаємо з вогню і знову залишаємо на 10 годин. Таку процедуру повторюємо 2-3 рази, доки груші не стануть прозорими.
- Наприкінці варіння додаємо лимонну кислоту. Перемішуємо, доварюємо, відкидаємо на друшляк, щоб сироп стік із груш.
- Розкладаємо цукати на деко, встелене пергаментом для запікання. Нагріваємо духовку до 40 градусів і поміщаємо туди цукати. Приблизно за 9 годин вони будуть готові.
- Готові цукати щільно закриваємо у скляній банці. Їх можна пересипати цукровою пудрою.
Такі цукати виходять дуже смачними і зберігаються у сухому місці при кімнатній температурі. Також ми розповідали, як готувати сухе київське варення.