Натуральний десерт, який сподобається дітям: готуємо цукати з груш

Готовий десерт майже не потребує зусиль

Ми розповідали, як приготувати смачний яблучний мармелад на зиму. Тепер ділимось рецептом смачних грушевих цукатів.

Їх можна не лише додавати в начинку солодких пирогів, тісто для маффінів і кексів тощо, а й цілком замінити ними цукерки. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

Тверді груші – 1 кілограм

цукор – 1 кілограм

лимонна кислота – 2-3 грами

вода – 300 мілілітрів

Спосіб приготування:

Вимиті груші нарізаємо часточками, вирізаємо паралельно плодоніжки, насіннєві коробочки і пошкоджені частини. Бланшуємо шматочки в окропі протягом 10 хвилин. Відразу після цього перекладаємо у холодну воду. Поки фрукти бланшуються, варимо цукровий сироп. Груші з холодної води перекладаємо у каструлю і заливаємо гарячим сиропом. Залишаємо так настоятися протягом трьох-чотирьох годин. Потім проварюємо впродовж 5-8 хвилин. Знімаємо з вогню і знову залишаємо на 10 годин. Таку процедуру повторюємо 2-3 рази, доки груші не стануть прозорими. Наприкінці варіння додаємо лимонну кислоту. Перемішуємо, доварюємо, відкидаємо на друшляк, щоб сироп стік із груш. Розкладаємо цукати на деко, встелене пергаментом для запікання. Нагріваємо духовку до 40 градусів і поміщаємо туди цукати. Приблизно за 9 годин вони будуть готові. Готові цукати щільно закриваємо у скляній банці. Їх можна пересипати цукровою пудрою.

Такі цукати виходять дуже смачними і зберігаються у сухому місці при кімнатній температурі. Також ми розповідали, як готувати сухе київське варення.