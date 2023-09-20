Компот на зиму, з яким діти забудуть про солодку воду: рецепт напою

Компот з яблук та чорної смородини виходить дуже ароматним

Ми розповідали, як приготувати вдома напій, що відмінно замінить "Живчик". Тепер ділимось рецептом дуже смачного компоту з яблук та чорноплідної горобини.

Приємний смак та ніжний аромат цього напою оцінять і дорослі, і діти. У рецепті, якмподілились на порталі "Школа Життя", вказані пропорції на одну 3-літрову банку.

Інгредієнти:

Яблука – 400 гр

Чорноплідна горобина – 300 гр

Цукровий пісок – 300 гр

Лимонна кислота – 1/4 ч.л.

Вода – приблизно 2,5 літра

Спосіб приготування:

Підготуємо банки та кришки. Ретельно промиваємо їх із содою або миючим засобом і стерилізуємо — зручним способом. В підготовлені банки розкладаємо ягоди чорноплідної горобини, яку попередньо треба перебрати і помити. Далі готуємо яблука. Яблука потрібно помити, видалити серцевинки та нарізати скибочками. Щільно вкладаємо на горобину. Кип’ятимо воду і заливаємо банки кип’ятком. Прикриваємо банки кришками та залишаємо на 15 хвилин. У каструлю, де будемо варити компот, насипаємо цукровий пісок та лимонну кислоту. Туди ж зливаємо з банок фруктово-ягідний настій. Ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння. Помішуємо щоб цукор розчинився, і кип’ятимо пару хвилин. Заливаємо киплячий настій у банки до самого верху. Закручуємо гвинтовими кришками або закатуємо ключем. Перевертаємо банку вгору дном і закутуємо до остигання. Зберігаємо у підвалі чи льосі.

Компот виходить шалено смачним та ароматним. Також ми розповідали, як приготувати київське сухе варення.