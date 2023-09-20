Компот на зиму, з яким діти забудуть про солодку воду: рецепт напою
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Компот з яблук та чорної смородини виходить дуже ароматним
Ми розповідали, як приготувати вдома напій, що відмінно замінить "Живчик". Тепер ділимось рецептом дуже смачного компоту з яблук та чорноплідної горобини.
Приємний смак та ніжний аромат цього напою оцінять і дорослі, і діти. У рецепті, якмподілились на порталі "Школа Життя", вказані пропорції на одну 3-літрову банку.
Інгредієнти:
- Яблука – 400 гр
- Чорноплідна горобина – 300 гр
- Цукровий пісок – 300 гр
- Лимонна кислота – 1/4 ч.л.
- Вода – приблизно 2,5 літра
Спосіб приготування:
- Підготуємо банки та кришки. Ретельно промиваємо їх із содою або миючим засобом і стерилізуємо — зручним способом.
- В підготовлені банки розкладаємо ягоди чорноплідної горобини, яку попередньо треба перебрати і помити. Далі готуємо яблука.
- Яблука потрібно помити, видалити серцевинки та нарізати скибочками. Щільно вкладаємо на горобину.
- Кип’ятимо воду і заливаємо банки кип’ятком. Прикриваємо банки кришками та залишаємо на 15 хвилин.
- У каструлю, де будемо варити компот, насипаємо цукровий пісок та лимонну кислоту. Туди ж зливаємо з банок фруктово-ягідний настій. Ставимо на вогонь.
- Доводимо до кипіння. Помішуємо щоб цукор розчинився, і кип’ятимо пару хвилин.
- Заливаємо киплячий настій у банки до самого верху. Закручуємо гвинтовими кришками або закатуємо ключем.
- Перевертаємо банку вгору дном і закутуємо до остигання. Зберігаємо у підвалі чи льосі.
Компот виходить шалено смачним та ароматним. Також ми розповідали, як приготувати київське сухе варення.