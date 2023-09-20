Замінить і яєчню, і бутерброди: оригінальний сніданок за лічені хвилини

Цікава ідея для першого прийому їжі чи перекусу

Ми розповідали, як правильно готувати яєчню. Але іноді такі класичні сніданки все ж набридають. На такий випадок ділимось способом приготування цікавої страви.

Ви витратите на неї не більше 7 хвилин. Виходить надзвичайно ситно. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

Батон, багет або білий хліб.

Яйця – 6 шт.

Помідори.

Сир (сулугуні).

Сіль.

Чорний перець.

Солодка паприка.

Італійські трави.

Петрушка.

Базилік (за бажанням).

Рослинна олія.

Спосіб приготування:

Багет або батон нарізаємо на невеликі скибочки. Викладаємо їх на сковороду з олією та обсмажуємо на сильному вогні — щоб знизу батокн гарненько підрум’янився. Для заливки у мисочку вбиваємо яйця, додаємо сіль, чорний мелений перець. Туди ж кладемо подрібнену зелень петрушки та базиліку. Збиваємо віничком до однорідності. Через кілька хвилин перевертаємо скибочки батона. На цьому етапі зменшуємо вогонь до мінімуму і одразу заливаємо яєчну суміш, рівномірно її розподіляємо. Зверху щільно викладаємо кружечки помідорів. Можна взяти як свіжі, так і в’ялені. Зверху викладаємо смужки сиру. Все присипаємо солодкою паприкою та сумішшю італійських трав. Накриваємо сковороду кришкою, чекаємо, поки яйця схопляться а сир розплавиться. Тоді знімаємо з вогню, нарізаємо на порції.

Такий сніданок подається одразу. Виходить дуже смачно і дуже швидко. Також ми ділились рецептом цікавих зелених оладок.