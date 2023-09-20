Замінить і яєчню, і бутерброди: оригінальний сніданок за лічені хвилини
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Цікава ідея для першого прийому їжі чи перекусу
Ми розповідали, як правильно готувати яєчню. Але іноді такі класичні сніданки все ж набридають. На такий випадок ділимось способом приготування цікавої страви.
Ви витратите на неї не більше 7 хвилин. Виходить надзвичайно ситно. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- Батон, багет або білий хліб.
- Яйця – 6 шт.
- Помідори.
- Сир (сулугуні).
- Сіль.
- Чорний перець.
- Солодка паприка.
- Італійські трави.
- Петрушка.
- Базилік (за бажанням).
- Рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Багет або батон нарізаємо на невеликі скибочки. Викладаємо їх на сковороду з олією та обсмажуємо на сильному вогні — щоб знизу батокн гарненько підрум’янився.
- Для заливки у мисочку вбиваємо яйця, додаємо сіль, чорний мелений перець. Туди ж кладемо подрібнену зелень петрушки та базиліку. Збиваємо віничком до однорідності.
- Через кілька хвилин перевертаємо скибочки батона. На цьому етапі зменшуємо вогонь до мінімуму і одразу заливаємо яєчну суміш, рівномірно її розподіляємо.
- Зверху щільно викладаємо кружечки помідорів. Можна взяти як свіжі, так і в’ялені.
- Зверху викладаємо смужки сиру. Все присипаємо солодкою паприкою та сумішшю італійських трав.
- Накриваємо сковороду кришкою, чекаємо, поки яйця схопляться а сир розплавиться. Тоді знімаємо з вогню, нарізаємо на порції.
Такий сніданок подається одразу. Виходить дуже смачно і дуже швидко. Також ми ділились рецептом цікавих зелених оладок.