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Замінить і яєчню, і бутерброди: оригінальний сніданок за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже смачний та оригінальний сніданок
Дуже смачний та оригінальний сніданок. Фото Сегодня

Цікава ідея для першого прийому їжі чи перекусу

Ми розповідали, як правильно готувати яєчню. Але іноді такі класичні сніданки все ж набридають. На такий випадок ділимось способом приготування цікавої страви.

Ви витратите на неї не більше 7 хвилин. Виходить надзвичайно ситно. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

  • Батон, багет або білий хліб.
  • Яйця – 6 шт.
  • Помідори.
  • Сир (сулугуні).
  • Сіль.
  • Чорний перець.
  • Солодка паприка.
  • Італійські трави.
  • Петрушка.
  • Базилік (за бажанням).
  • Рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Багет або батон нарізаємо на невеликі скибочки. Викладаємо їх на сковороду з олією та обсмажуємо на сильному вогні — щоб знизу батокн гарненько підрум’янився.
  2. Для заливки у мисочку вбиваємо яйця, додаємо сіль, чорний мелений перець. Туди ж кладемо подрібнену зелень петрушки та базиліку. Збиваємо віничком до однорідності.
  3. Через кілька хвилин перевертаємо скибочки батона. На цьому етапі зменшуємо вогонь до мінімуму і одразу заливаємо яєчну суміш, рівномірно її розподіляємо.
  4. Зверху щільно викладаємо кружечки помідорів. Можна взяти як свіжі, так і в’ялені.
  5. Зверху викладаємо смужки сиру. Все присипаємо солодкою паприкою та сумішшю італійських трав.
  6. Накриваємо сковороду кришкою, чекаємо, поки яйця схопляться а сир розплавиться. Тоді знімаємо з вогню, нарізаємо на порції.

Такий сніданок подається одразу. Виходить дуже смачно і дуже швидко. Також ми ділились рецептом цікавих зелених оладок.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Омлет #Грінки