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Ніхто не здогадається, з чого оладки: страва, яка здивує гостей

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Виходять дуже смачні та ароматні млинчики
Виходять дуже смачні та ароматні млинчики. Фото ТСН

Корисний та простий рецепт

Ми розповідали, як смажити горохові оладки. Ще один варіант смачних млинчиків — з гарбузом та яблуком.

Швидким та простим рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Такі оладки виходять солодкуваті. Вони сподобаються як дітям, так і дорослим.

Інгредієнти:

  • гарбуз — 300 г
  • яблуко
  • яйця — 2 шт
  • олія
  • борошно — 200 г
  • сіль — 1/4 чайної ложки
  • кефір — 150 мл
  • цукор — 3 столові ложки
  • сода — 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз очищаємо від шкірки та насіння. Натираємо на тертці.
  2. Туди ж додаємо натерте яблуко на тертці. До маси додаємо 2 курячі яйця.
  3. Додаємо сіль, 3 столові ложки цукру, 150 мл кефіру кімнатної температури. Все перемішуємо, додаємо 1 ч.л. соди та 200 грам пшеничного борошна вищого гатунку.
  4. Замішуємо тісто. Нагріваємо сковороду, наливаємо олію і столовою ложкою викладаємо порційно оладки.
  5. Смажимо їх до золотистої скоринки з обох боків. Викладаємо на паперові серветки — вони всотають заву олію.

Такі оладки виходять дуже смачними та аромтаними самі по собі. Можна їсти їх зі сметаною або згущеним молоком. Останнє, до речі, можна приготувати вдома.

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#Рецепт #Яблука #Гарбуз #Оладки