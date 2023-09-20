Ніхто не здогадається, з чого оладки: страва, яка здивує гостей
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Корисний та простий рецепт
Ми розповідали, як смажити горохові оладки. Ще один варіант смачних млинчиків — з гарбузом та яблуком.
Швидким та простим рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Такі оладки виходять солодкуваті. Вони сподобаються як дітям, так і дорослим.
Інгредієнти:
- гарбуз — 300 г
- яблуко
- яйця — 2 шт
- олія
- борошно — 200 г
- сіль — 1/4 чайної ложки
- кефір — 150 мл
- цукор — 3 столові ложки
- сода — 1 чайна ложка
Спосіб приготування:
- Гарбуз очищаємо від шкірки та насіння. Натираємо на тертці.
- Туди ж додаємо натерте яблуко на тертці. До маси додаємо 2 курячі яйця.
- Додаємо сіль, 3 столові ложки цукру, 150 мл кефіру кімнатної температури. Все перемішуємо, додаємо 1 ч.л. соди та 200 грам пшеничного борошна вищого гатунку.
- Замішуємо тісто. Нагріваємо сковороду, наливаємо олію і столовою ложкою викладаємо порційно оладки.
- Смажимо їх до золотистої скоринки з обох боків. Викладаємо на паперові серветки — вони всотають заву олію.
Такі оладки виходять дуже смачними та аромтаними самі по собі. Можна їсти їх зі сметаною або згущеним молоком. Останнє, до речі, можна приготувати вдома.