Ніхто не здогадається, з чого оладки: страва, яка здивує гостей

Корисний та простий рецепт

Ми розповідали, як смажити горохові оладки. Ще один варіант смачних млинчиків — з гарбузом та яблуком.

Швидким та простим рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Такі оладки виходять солодкуваті. Вони сподобаються як дітям, так і дорослим.

Інгредієнти:

гарбуз — 300 г

яблуко

яйця — 2 шт

олія

борошно — 200 г

сіль — 1/4 чайної ложки

кефір — 150 мл

цукор — 3 столові ложки

сода — 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

Гарбуз очищаємо від шкірки та насіння. Натираємо на тертці. Туди ж додаємо натерте яблуко на тертці. До маси додаємо 2 курячі яйця. Додаємо сіль, 3 столові ложки цукру, 150 мл кефіру кімнатної температури. Все перемішуємо, додаємо 1 ч.л. соди та 200 грам пшеничного борошна вищого гатунку. Замішуємо тісто. Нагріваємо сковороду, наливаємо олію і столовою ложкою викладаємо порційно оладки. Смажимо їх до золотистої скоринки з обох боків. Викладаємо на паперові серветки — вони всотають заву олію.

Такі оладки виходять дуже смачними та аромтаними самі по собі. Можна їсти їх зі сметаною або згущеним молоком. Останнє, до речі, можна приготувати вдома.