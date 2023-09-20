Куряча грудка, як в ресторані: жоден гість не піде без рецепту

Страва виходить ідеально збалансованою

Ми розповідали, як смачно приготувати рибу. Тепер ділимось цікавим рецептом курячої грудки.

Цією стравою можна не лише здивувати, а по-справжньому вразити будь-кого! Доведеться потратити трохи часу та зусиль, але результат — однозначно того вартий. Рецептом ефектної страви поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Філе курячої грудки – 2 шт.

Шпинат – 250 г.

Вино біле – 200 мл. (за бажанням)

Сир твердий – 100 г. (у мене чеддер)

Сулугуні – 100 г.

Вершковий сир – 100 г

Часник – 2-3 зубчики

Соняшникова олія

Оливкова олія

Вершкове масло

Сіль

Чорний перець

Спосіб приготування:

З філе курячої грудки зрізаємо "мале філе" і злегка його відбиваємо. Великі філешки не до кінця надрізаємо. Частинки солимо, перчимо; тимчасово прибираємо убік. На сковороді розігріваємо олію, додаємо до неї шматочок вершкового масла. Обсмажуємо часник у пластинах рівно 30 секунд. Через півхвилини закладаємо шпинат, готуємо його 2-3 хвилини на середньому вогні. Він повинен зменшитися в розмірах. Після готовності повністю остуджуємо. Окремо змішуємо тертий сир, сулугуні та простий сир. Половину сирної маси відправляємо в сковороду до охололого шпинату. Добре перемішуємо і прибираємо в холодильник на 7-8 хвилин. Другу половину відставляємо. Наповнюємо грудки охолодженою начинкою та прикриваємо відбитим малим філе. На великому вогні обсмажуємо їх до рум’яної скоринки (по 2-3 хвилини з кожного боку). Коли курка підрум’яниться, вливаємо біле сухе вино. Готуємо ще кілька хвилин. Перекладаємо грудки у форму для запікання. Кладемо зверху другу половину сирної маси та готуємо у розігрітій до 220-230 градусів духовці ще 15 хвилин.

Це чудове поєднання продуктів — страва тягне на ресторанний рівень. Також ми ділились рецептом смачного баклажанового салату.