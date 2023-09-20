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Куряча грудка, як в ресторані: жоден гість не піде без рецепту

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така грудка виходить приголомшливо смачною
Така грудка виходить приголомшливо смачною. Фото shuba.life

Страва виходить ідеально збалансованою

Ми розповідали, як смачно приготувати рибу. Тепер ділимось цікавим рецептом курячої грудки.

Цією стравою можна не лише здивувати, а по-справжньому вразити будь-кого! Доведеться потратити трохи часу та зусиль, але результат — однозначно того вартий. Рецептом ефектної страви поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Філе курячої грудки – 2 шт.
  • Шпинат – 250 г.
  • Вино біле – 200 мл. (за бажанням)
  • Сир твердий – 100 г. (у мене чеддер)
  • Сулугуні – 100 г.
  • Вершковий сир – 100 г
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Соняшникова олія
  • Оливкова олія
  • Вершкове масло
  • Сіль
  • Чорний перець

Спосіб приготування:

  1. З філе курячої грудки зрізаємо "мале філе" і злегка його відбиваємо. Великі філешки не до кінця надрізаємо.
  2. Частинки солимо, перчимо; тимчасово прибираємо убік. На сковороді розігріваємо олію, додаємо до неї шматочок вершкового масла. Обсмажуємо часник у пластинах рівно 30 секунд. Через півхвилини закладаємо шпинат, готуємо його 2-3 хвилини на середньому вогні. Він повинен зменшитися в розмірах.
  3. Після готовності повністю остуджуємо. Окремо змішуємо тертий сир, сулугуні та простий сир.
  4. Половину сирної маси відправляємо в сковороду до охололого шпинату. Добре перемішуємо і прибираємо в холодильник на 7-8 хвилин. Другу половину відставляємо.
  5. Наповнюємо грудки охолодженою начинкою та прикриваємо відбитим малим філе. На великому вогні обсмажуємо їх до рум’яної скоринки (по 2-3 хвилини з кожного боку).
  6. Коли курка підрум’яниться, вливаємо біле сухе вино. Готуємо ще кілька хвилин.
  7. Перекладаємо грудки у форму для запікання. Кладемо зверху другу половину сирної маси та готуємо у розігрітій до 220-230 градусів духовці ще 15 хвилин.

Це чудове поєднання продуктів — страва тягне на ресторанний рівень. Також ми ділились рецептом смачного баклажанового салату.

Теги:
#Рецепт #Шпинат #Сир #Курятина