Діти із задоволенням і з’їдять, і приготують: найсмачніші оладки виходять за цим рецептом
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Відмінна ідея для смачного та швидкого сніданку
Ми любимо на сніданок поласувати смачною та швидкою у приготуванні стравою. Пишні оладки — чудовий варіант.
Бананові оладки за рецептом Shuba вийде пухкими та ніжними. До того ж вам не потрібні якісь складні продукти для їхнього приготування — все, що потрібно, ви знайдете в холодильнику. А готувати їх настільки просто, що це впорається навіть дитина.
Як приготувати бананові оладки
Інгредієнти на 3 порції:
- банан — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 300 г;
- кефір 2,5% — 1 склянка;
- яйця курячі — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- цукор ванільний — 10 г;
- розпушувач — 12 г;
- масло вершкове 73% — 20 г;
- олія соняшникова — 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- У миску просійте борошно з розпушувачем. Туди ж додайте ванільний цукор, ретельно перемішайте.
- Банани почистьте і поріжте шматочками.
- В окремому посудині збийте блендером яйця, цукор та розм’якшене вершкове масло. Туди ж додайте кефір та шматочки бананів, все збийте до однорідного стану.
- Борошно перемішайте з банановою масою.
- Розігрійте сковороду з олією. Ложкою викладайте тісто, формуючи оладки. Смажте їх з двох боків до рум’яності.
Подавайте оладки з кавовим кремом або варенням за рецептом "Телеграфа". Смачного.