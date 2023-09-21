Діти із задоволенням і з’їдять, і приготують: найсмачніші оладки виходять за цим рецептом

Відмінна ідея для смачного та швидкого сніданку

Ми любимо на сніданок поласувати смачною та швидкою у приготуванні стравою. Пишні оладки — чудовий варіант.

Бананові оладки за рецептом Shuba вийде пухкими та ніжними. До того ж вам не потрібні якісь складні продукти для їхнього приготування — все, що потрібно, ви знайдете в холодильнику. А готувати їх настільки просто, що це впорається навіть дитина.

Як приготувати бананові оладки

Інгредієнти на 3 порції:

банан — 1 шт.;

борошно пшеничне — 300 г;

кефір 2,5% — 1 склянка;

яйця курячі — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

цукор ванільний — 10 г;

розпушувач — 12 г;

масло вершкове 73% — 20 г;

олія соняшникова — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

У миску просійте борошно з розпушувачем. Туди ж додайте ванільний цукор, ретельно перемішайте. Банани почистьте і поріжте шматочками. В окремому посудині збийте блендером яйця, цукор та розм’якшене вершкове масло. Туди ж додайте кефір та шматочки бананів, все збийте до однорідного стану. Борошно перемішайте з банановою масою. Розігрійте сковороду з олією. Ложкою викладайте тісто, формуючи оладки. Смажте їх з двох боків до рум’яності.

Подавайте оладки з кавовим кремом або варенням за рецептом "Телеграфа". Смачного.