Побалуйте себе сніданком по-італійськи: цю страву ви захочете готувати щоранку
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Просто та неймовірно смачно
Кожен із нас знає, що сніданок має бути не лише смачним, а й ситним. І якщо класичний омлет набрид, пропонуємо зробити фріттату — італійську яєчню, яку готують із начинками із сиру, овочів, ковбаси чи м’яса.
Така страва за рецептом Foodoboz ідеально підходить для корисного сніданку, адже в ньому досить багато овочів. Приготування фріттати займе трохи часу, а в результаті отримаєте смачний та ситний сніданок на всю родину.
Як приготувати класичну італійську фріттату
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;
- болгарський перець — 50 г.;
- помідор — 50 г.;
- часник — 1 зубчик;
- петрушка — 2 ст. л.;
- сир твердий — 50 г;
- спеції — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Часник, цибулю ріпчасту, болгарський перець і помідор миємо і нарізаємо смужками або невеликими квадратиками.
- Всі овочі обсмажуємо в олії на жароміцній сковороді.
- В окремому посуді яйця збовтуємо із сіллю. Туди ж додаємо зелень до смаку, заздалегідь натертий сир і перемішуємо всі інгредієнти.
- Яєчно-сирну суміш, що вийшла, виливаємо до овочів, розрівнюємо шар сиру, лопаткою або вилкою рівномірно розподіляємо по поверхні.
- Відправляємо страву до духовки на 10 хвилин при 200°С.
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