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Побалуйте себе сніданком по-італійськи: цю страву ви захочете готувати щоранку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий рецепт фантастичного сніданку
Простий рецепт фантастичного сніданку. Фото focus.ua

Просто та неймовірно смачно

Кожен із нас знає, що сніданок має бути не лише смачним, а й ситним. І якщо класичний омлет набрид, пропонуємо зробити фріттату — італійську яєчню, яку готують із начинками із сиру, овочів, ковбаси чи м’яса.

Така страва за рецептом Foodoboz ідеально підходить для корисного сніданку, адже в ньому досить багато овочів. Приготування фріттати займе трохи часу, а в результаті отримаєте смачний та ситний сніданок на всю родину.

Як приготувати класичну італійську фріттату

Інгредієнти:

  • яйця — 3 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;
  • болгарський перець — 50 г.;
  • помідор — 50 г.;
  • часник — 1 зубчик;
  • петрушка — 2 ст. л.;
  • сир твердий — 50 г;
  • спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Часник, цибулю ріпчасту, болгарський перець і помідор миємо і нарізаємо смужками або невеликими квадратиками.
  2. Всі овочі обсмажуємо в олії на жароміцній сковороді.
  3. В окремому посуді яйця збовтуємо із сіллю. Туди ж додаємо зелень до смаку, заздалегідь натертий сир і перемішуємо всі інгредієнти.
  4. Яєчно-сирну суміш, що вийшла, виливаємо до овочів, розрівнюємо шар сиру, лопаткою або вилкою рівномірно розподіляємо по поверхні.
  5. Відправляємо страву до духовки на 10 хвилин при 200°С.

Рекомендуємо приготувати також пишну яєчню за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Готуємо вдома #Фріттата