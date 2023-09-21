Побалуйте себе сніданком по-італійськи: цю страву ви захочете готувати щоранку

Просто та неймовірно смачно

Кожен із нас знає, що сніданок має бути не лише смачним, а й ситним. І якщо класичний омлет набрид, пропонуємо зробити фріттату — італійську яєчню, яку готують із начинками із сиру, овочів, ковбаси чи м’яса.

Така страва за рецептом Foodoboz ідеально підходить для корисного сніданку, адже в ньому досить багато овочів. Приготування фріттати займе трохи часу, а в результаті отримаєте смачний та ситний сніданок на всю родину.

Як приготувати класичну італійську фріттату

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;

болгарський перець — 50 г.;

помідор — 50 г.;

часник — 1 зубчик;

петрушка — 2 ст. л.;

сир твердий — 50 г;

спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Часник, цибулю ріпчасту, болгарський перець і помідор миємо і нарізаємо смужками або невеликими квадратиками. Всі овочі обсмажуємо в олії на жароміцній сковороді. В окремому посуді яйця збовтуємо із сіллю. Туди ж додаємо зелень до смаку, заздалегідь натертий сир і перемішуємо всі інгредієнти. Яєчно-сирну суміш, що вийшла, виливаємо до овочів, розрівнюємо шар сиру, лопаткою або вилкою рівномірно розподіляємо по поверхні. Відправляємо страву до духовки на 10 хвилин при 200°С.

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