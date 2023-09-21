Замість покупної Кока-Коли: цей сливовий компот полюблять навіть діти
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Такий компот вип’ють ще до перших морозів
Вересень – час зливу, тому кожен кулінар намагається запастися заготівлями з цього смачного фрукта. І якщо ви вже готували сливове варення, пропонуємо закрити смачний компот на зиму.
З рецептом напою від "Фокусу" ви збережете смак літа. До того ж у вас завжди буде під рукою чудовий напій на випадок приходу гостей або просто для того, щоб урізноманітнити зимове меню. Головна умова – сливи для компоту брати недозрілу, щоб вони не втратили форму в процесі консервації та не полопалися.
Як приготувати компот зі слив на зиму
Інгредієнти:
- сливи — 1 кг (на кожний літр води необхідно брати 200 г);
- цукор – 800 г;
- вода – 4 літри.
Спосіб приготування:
- Сливи промийте. Кожну сливу наколіть голкою — так вони не полопаються в процесі заливання сиропом.
- Для приготування сиропу закип’ятіть воду, додайте цукор і повністю його розчиніть. Доведіть до кипіння.
- Простерилізуйте банки будь-яким зручним для вас способом. Розкладіть у них сливи, залийте киплячим сиропом і дайте постояти 15 хвилин. Коли сироп убереться в ягоди, долийте його необхідну кількість.
- Банки закотіть, укутайте до повного остигання, потім сховайте у місце зберігання.
Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна зберігати консервацію. Готуйте та їжте із задоволенням!