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Замість покупної Кока-Коли: цей сливовий компот полюблять навіть діти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Фантастична домашня закрутка
Фантастична домашня закрутка. Фото focus.ua

Такий компот вип’ють ще до перших морозів

Вересень – час зливу, тому кожен кулінар намагається запастися заготівлями з цього смачного фрукта. І якщо ви вже готували сливове варення, пропонуємо закрити смачний компот на зиму.

З рецептом напою від "Фокусу" ви збережете смак літа. До того ж у вас завжди буде під рукою чудовий напій на випадок приходу гостей або просто для того, щоб урізноманітнити зимове меню. Головна умова – сливи для компоту брати недозрілу, щоб вони не втратили форму в процесі консервації та не полопалися.

Як приготувати компот зі слив на зиму

Інгредієнти:

  • сливи — 1 кг (на кожний літр води необхідно брати 200 г);
  • цукор – 800 г;
  • вода – 4 літри.

Спосіб приготування:

  1. Сливи промийте. Кожну сливу наколіть голкою — так вони не полопаються в процесі заливання сиропом.
  2. Для приготування сиропу закип’ятіть воду, додайте цукор і повністю його розчиніть. Доведіть до кипіння.
  3. Простерилізуйте банки будь-яким зручним для вас способом. Розкладіть у них сливи, залийте киплячим сиропом і дайте постояти 15 хвилин. Коли сироп убереться в ягоди, долийте його необхідну кількість.
  4. Банки закотіть, укутайте до повного остигання, потім сховайте у місце зберігання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна зберігати консервацію. Готуйте та їжте із задоволенням!

Теги:
#Рецепт #Компот #Консервація #Зливи #Готуємо вдома