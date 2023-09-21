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Просто подрібніть, трохи проваріть і їжте: це варення будете готувати відрами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пряне та ароматне варення вам точно сподобається
Пряне та ароматне варення вам точно сподобається. Фото focus.ua

Ідеальне доповнення до млинців та тостів.

Уявіть ситуацію: ви насмажили пишних млинців, приготували ароматну каву. Правда, чогось не вистачає? Швидше за все, баночки улюбленого варення.

Сьогодні ми разом з "Фокусом" приготуємо яблучне варення з корицею та імбиром. Воно ідеально підійде і до тостів, і як начинка для пирогів і пиріжків. Готується воно неймовірно просто, а виходить ніжним, смачним та ароматним.

Як приготувати яблучне варення з корицею та імбиром

Інгредієнти:

  • 1,2 кг яблук;
  • 350 г коричневого цукру;
  • 1/2 лимона;
  • імбир;
  • кориця.

Спосіб приготування:

  1. Яблука помийте, очистьте від шкірки і видаліть серцевину. Наріжте їх на шматочки, покладіть в каструлю і збризкайте лимонним соком — так вони не потемніють.
  2. До яблук додайте коричневий цукор, свіжонатертий імбир і корицю. Все перемішайте та готуйте на маленькому вогні близько 30 хвилин. Через вказаний час яблука повинні розваритись — подрібніть їх занурювальним блендером.
  3. Перевірте варення: налийте трохи в чайну ложку і якщо воно не тече або тече дуже повільно — варення готове. В іншому випадку готуйте до необхідної консистенції.
  4. Простерилізуйте банки будь-яким зручним для вас способом. Розкладіть варення, накрийте кришками банки, переверніть і залиште до повного охолодження.

Зберігайте баночки у темному та прохолодному місці стільки. Скільки часу повинні зберігатись закрутки, читайте у матеріалі "Телеграфа".

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