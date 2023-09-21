Заздритимуть усі колеги: ці неймовірні макарони легко приготуєте у чашці
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Повноцінний обід за кілька хвилин
Майже щодня ми думаємо, що приготувати працювати. Якщо ви вже готували кекс у чашці в мікрохвильовій печі, то настав час для кулінарних експериментів.
Сьогодні разом із "Це Смак" пропонуємо приготувати пасту в чашці. Ви можете попередньо відварити макарони, а можете використовувати ті, що залишилися з учорашнього вечора. Головне — правильно викласти макарони, щоб соус просочив їх — і ви зможете насолодитися смачною стравою. Усі колеги на роботі точно позаздрять такому незвичайному обіду.
Як приготувати макарони в томатному соусі
Інгредієнти:
- томатний соус – 250 мл;
- моцарела — 50 г;
- базилік — 1/2 пуч.;
- макарони – 110 г;
- пармезан — 30 г.
Спосіб приготування:
- Зваріть макарони відповідно до інструкції на пачці або візьміть з учорашнього обіду.
- Натріть сир. Подрібніть базилік.
- На дно чашки налийте половину приготовленого соусу. Поставте макарони вертикально, посипте їх сиром і полийте другою частиною соусу.
- Страву відправте запікати в духовку на 20 хвилин за температури 160°С. Якщо ви плануєте запікати в мікрохвильовій печі, виставте на максимальну потужність.
- Готову пасту посипте зеленню та насолоджуйтесь.
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