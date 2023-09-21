Заздритимуть усі колеги: ці неймовірні макарони легко приготуєте у чашці

Повноцінний обід за кілька хвилин

Майже щодня ми думаємо, що приготувати працювати. Якщо ви вже готували кекс у чашці в мікрохвильовій печі, то настав час для кулінарних експериментів.

Сьогодні разом із "Це Смак" пропонуємо приготувати пасту в чашці. Ви можете попередньо відварити макарони, а можете використовувати ті, що залишилися з учорашнього вечора. Головне — правильно викласти макарони, щоб соус просочив їх — і ви зможете насолодитися смачною стравою. Усі колеги на роботі точно позаздрять такому незвичайному обіду.

Як приготувати макарони в томатному соусі

Інгредієнти:

томатний соус – 250 мл;

моцарела — 50 г;

базилік — 1/2 пуч.;

макарони – 110 г;

пармезан — 30 г.

Спосіб приготування:

Зваріть макарони відповідно до інструкції на пачці або візьміть з учорашнього обіду. Натріть сир. Подрібніть базилік. На дно чашки налийте половину приготовленого соусу. Поставте макарони вертикально, посипте їх сиром і полийте другою частиною соусу. Страву відправте запікати в духовку на 20 хвилин за температури 160°С. Якщо ви плануєте запікати в мікрохвильовій печі, виставте на максимальну потужність. Готову пасту посипте зеленню та насолоджуйтесь.

Раніше "Телеграф" розповідав, як визначити якість макаронів. Ви можете зробити це за секунду.