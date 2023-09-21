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Заздритимуть усі колеги: ці неймовірні макарони легко приготуєте у чашці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Макарони в томатному соусі — ідеальна страва для обіду.
Макарони в томатному соусі — ідеальна страва для обіду.. Фото cesmak.info

Повноцінний обід за кілька хвилин

Майже щодня ми думаємо, що приготувати працювати. Якщо ви вже готували кекс у чашці в мікрохвильовій печі, то настав час для кулінарних експериментів.

Сьогодні разом із "Це Смак" пропонуємо приготувати пасту в чашці. Ви можете попередньо відварити макарони, а можете використовувати ті, що залишилися з учорашнього вечора. Головне — правильно викласти макарони, щоб соус просочив їх — і ви зможете насолодитися смачною стравою. Усі колеги на роботі точно позаздрять такому незвичайному обіду.

Як приготувати макарони в томатному соусі

Інгредієнти:

  • томатний соус – 250 мл;
  • моцарела — 50 г;
  • базилік — 1/2 пуч.;
  • макарони – 110 г;
  • пармезан — 30 г.

Спосіб приготування:

  1. Зваріть макарони відповідно до інструкції на пачці або візьміть з учорашнього обіду.
  2. Натріть сир. Подрібніть базилік.
  3. На дно чашки налийте половину приготовленого соусу. Поставте макарони вертикально, посипте їх сиром і полийте другою частиною соусу.
  4. Страву відправте запікати в духовку на 20 хвилин за температури 160°С. Якщо ви плануєте запікати в мікрохвильовій печі, виставте на максимальну потужність.
  5. Готову пасту посипте зеленню та насолоджуйтесь.

Раніше "Телеграф" розповідав, як визначити якість макаронів. Ви можете зробити це за секунду.

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#Рецепт #Макарони #Обід #Готуємо вдома