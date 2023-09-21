Смакота по-польськи: від такого десерту всі прийдуть у захват

Хрустіть із задоволенням!

Якщо ви ласун зі стажем, вас мало чим можна здивувати. Але любителів кримського хмизу ми постараємося здивувати новим рецептом.

Shuba розповідає, як люблять готувати хмиз у Польщі. Сусіди називають їх фаворки й походить це слово від спотвореного французького слова faveurs — "стрічка". Воно відноситься до форми виробу, що нагадує стрічки, якими прикрашали себе жінки епохи Середньовіччя. Спробуйте приготувати — і печиво вийде хрустким, легким та ніжним.

Як приготувати фаворки — хмиз по-польськи

Інгредієнти на 6 порцій:

борошно пшеничне — 400 г;

масло вершкове 73% — 50 г;

жовтки курячі — 4 шт.;

яйця курячі — 1 шт.;

сметана 15% — 100 г;

розпушувач — 10 г;

цукор ванільний — 10 г;

оцет — 1 ст. л.;

олія соняшникова — 1 л;

цукрова пудра — 40 г.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте борошно, олію, перетріть. В отриману масу збийте яйце, жовтки та цукор, з’єднайте з борошном та олією. Додайте сметану, ванільний цукор, оцет і замісіть м’яке тісто. Залишіть "відпочити" на 45 хвилин. Через вказаний час на посипаній мукою поверхні розкотіть тісто в тонкий пласт, наріжте смужками розміром 10×2 см. Усередині кожної смужки зробіть невеликі розрізи та протягніть через отвір одну зі сторін. У сковороді розігрійте олію і смажте фаворки до золотистого кольору з обох боків. Готове печиво викладете на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Посипте фаворки цукровою пудрою та подавайте до столу.

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