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Смакота по-польськи: від такого десерту всі прийдуть у захват

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фаворки — польський варіант нашого хмизу
Фаворки — польський варіант нашого хмизу. Фото shuba.life

Хрустіть із задоволенням!

Якщо ви ласун зі стажем, вас мало чим можна здивувати. Але любителів кримського хмизу ми постараємося здивувати новим рецептом.

Shuba розповідає, як люблять готувати хмиз у Польщі. Сусіди називають їх фаворки й походить це слово від спотвореного французького слова faveurs — "стрічка". Воно відноситься до форми виробу, що нагадує стрічки, якими прикрашали себе жінки епохи Середньовіччя. Спробуйте приготувати — і печиво вийде хрустким, легким та ніжним.

Як приготувати фаворки — хмиз по-польськи

Інгредієнти на 6 порцій:

  • борошно пшеничне — 400 г;
  • масло вершкове 73% — 50 г;
  • жовтки курячі — 4 шт.;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • сметана 15% — 100 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • олія соняшникова — 1 л;
  • цукрова пудра — 40 г.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішайте борошно, олію, перетріть. В отриману масу збийте яйце, жовтки та цукор, з’єднайте з борошном та олією. Додайте сметану, ванільний цукор, оцет і замісіть м’яке тісто. Залишіть "відпочити" на 45 хвилин.
  2. Через вказаний час на посипаній мукою поверхні розкотіть тісто в тонкий пласт, наріжте смужками розміром 10×2 см. Усередині кожної смужки зробіть невеликі розрізи та протягніть через отвір одну зі сторін.
  3. У сковороді розігрійте олію і смажте фаворки до золотистого кольору з обох боків. Готове печиво викладете на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Посипте фаворки цукровою пудрою та подавайте до столу.

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#Польща #Рецепт #Десерт #Хворост #Готуємо вдома