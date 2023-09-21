Здивуйте гостей приголомшливим десертом: за цим рецептом вишикуються в чергу
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Усі схаменуться, коли десерт зникне зі столу
Сезонні десерти мають бути яскравими та фруктовими. І коли, як не зараз використовувати наявність фруктів та ягід для створення незвичайного десерту з неповторним смаком.
Ukr.media пропонує приготувати смачний та корисний сирний десерт з ягодами та фруктами. Готується він дуже просто, а відірватися від такої смакоти нереально — вона виходить ніжною, повітряною, вершковою, з приємною ягідно-фруктовою кислинкою.
Як приготувати сирний десерт з ягодами та фруктами
Інгредієнти:
- полуниця – 250 г (можна брати будь-які ягоди);
- банани – 2 шт. (250 г в очищеному вигляді);
- сік лимона – 2 ст. л.;
- сир будь-якої жирності — 350 г;
- сметана будь-якої жирності — 400 г;
- цукор – 160 гр. (8 ст. л. без гірки);
- ванільний цукор — 1 пакетик (10 г);
- желатин швидкорозчинний — 25 г + 70 мл холодної води;
- білий шоколад – 30 грн.
Спосіб приготування:
- Підготуйте потрібні інгредієнти. Фрукти та ягоди помийте, наріжте великими шматочками. Желатин замочіть у воді.
- Занурювальним блендером збийте сир із цукром, ванільним цукром, сметаною та соком лимона до однорідної консистенції.
- Желатин розтопіть в мікрохвильовій печі імпульсами, додайте до сирної маси та повторно збийте.
- У масу додайте фрукти і ягоди, все добре перемішайте.
- Десерт перелийте у форму, порубайте зверху білий шоколад і відправте для стабілізації в холодильник на кілька годин.
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