Здивуйте гостей приголомшливим десертом: за цим рецептом вишикуються в чергу

Усі схаменуться, коли десерт зникне зі столу

Сезонні десерти мають бути яскравими та фруктовими. І коли, як не зараз використовувати наявність фруктів та ягід для створення незвичайного десерту з неповторним смаком.

Ukr.media пропонує приготувати смачний та корисний сирний десерт з ягодами та фруктами. Готується він дуже просто, а відірватися від такої смакоти нереально — вона виходить ніжною, повітряною, вершковою, з приємною ягідно-фруктовою кислинкою.

Як приготувати сирний десерт з ягодами та фруктами

Інгредієнти:

полуниця – 250 г (можна брати будь-які ягоди);

банани – 2 шт. (250 г в очищеному вигляді);

сік лимона – 2 ст. л.;

сир будь-якої жирності — 350 г;

сметана будь-якої жирності — 400 г;

цукор – 160 гр. (8 ст. л. без гірки);

ванільний цукор — 1 пакетик (10 г);

желатин швидкорозчинний — 25 г + 70 мл холодної води;

білий шоколад – 30 грн.

Спосіб приготування:

Підготуйте потрібні інгредієнти. Фрукти та ягоди помийте, наріжте великими шматочками. Желатин замочіть у воді. Занурювальним блендером збийте сир із цукром, ванільним цукром, сметаною та соком лимона до однорідної консистенції. Желатин розтопіть в мікрохвильовій печі імпульсами, додайте до сирної маси та повторно збийте. У масу додайте фрукти і ягоди, все добре перемішайте. Десерт перелийте у форму, порубайте зверху білий шоколад і відправте для стабілізації в холодильник на кілька годин.

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