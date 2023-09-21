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Усі змішали та запекли: найпростіший рецепт ситної вечері для всієї родини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Спагетті з куркою — зручний варіант смачної та ситної вечері
Спагетті з куркою — зручний варіант смачної та ситної вечері. Фото Meta.ua

Легко, просто та фантастично смачно

Напевно, кожен кулінар хоча б раз, та ставив собі питання, як ситно нагодувати всю сім’ю простими продуктами. Цей рецепт прийде на допомогу!

Спагеті з куркою в духовці за рецептом "Мета" — просте в приготуванні, але напрочуд смачна і ситна страва. Воно точно заощадить ваш час та сили! Ідемо готувати?

Як приготувати спагеті з куркою в духовці

Інгредієнти:

  • 500 г спагеті;
  • 750 г курячого філе;
  • 2 яйця;
  • 20 г вершкового масла;
  • 100 г твердого сиру;
  • 200 мл вершків;
  • 300 мл води;
  • 1,5 столової ложки італійських трав;
  • чайна ложка солі.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопіть вершкове масло. Вилийте його у форму, в якій збираєтесь готувати спагеті.
  3. Туди ж відправте спагеті та перемішайте — олія повинна покрити їх.
  4. Куряче філе наріжте довільними шматочками, покладіть на спагеті.
  5. Збийте яйця з італійськими травами та сіллю, додайте воду та вершки. Все ретельно перемішайте та влийте до спагеті з куркою.
  6. Форму накрийте фольгою, відправте до духовки на 50 хвилин.
  7. Через цей час дістаньте спагеті, посипте натертим сиром і поставте запікатися ще на 10 хвилин.

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