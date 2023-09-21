Усі змішали та запекли: найпростіший рецепт ситної вечері для всієї родини

Легко, просто та фантастично смачно

Напевно, кожен кулінар хоча б раз, та ставив собі питання, як ситно нагодувати всю сім’ю простими продуктами. Цей рецепт прийде на допомогу!

Спагеті з куркою в духовці за рецептом "Мета" — просте в приготуванні, але напрочуд смачна і ситна страва. Воно точно заощадить ваш час та сили! Ідемо готувати?

Як приготувати спагеті з куркою в духовці

Інгредієнти:

500 г спагеті;

750 г курячого філе;

2 яйця;

20 г вершкового масла;

100 г твердого сиру;

200 мл вершків;

300 мл води;

1,5 столової ложки італійських трав;

чайна ложка солі.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопіть вершкове масло. Вилийте його у форму, в якій збираєтесь готувати спагеті. Туди ж відправте спагеті та перемішайте — олія повинна покрити їх. Куряче філе наріжте довільними шматочками, покладіть на спагеті. Збийте яйця з італійськими травами та сіллю, додайте воду та вершки. Все ретельно перемішайте та влийте до спагеті з куркою. Форму накрийте фольгою, відправте до духовки на 50 хвилин. Через цей час дістаньте спагеті, посипте натертим сиром і поставте запікатися ще на 10 хвилин.

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