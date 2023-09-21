Усі змішали та запекли: найпростіший рецепт ситної вечері для всієї родини
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Легко, просто та фантастично смачно
Напевно, кожен кулінар хоча б раз, та ставив собі питання, як ситно нагодувати всю сім’ю простими продуктами. Цей рецепт прийде на допомогу!
Спагеті з куркою в духовці за рецептом "Мета" — просте в приготуванні, але напрочуд смачна і ситна страва. Воно точно заощадить ваш час та сили! Ідемо готувати?
Як приготувати спагеті з куркою в духовці
Інгредієнти:
- 500 г спагеті;
- 750 г курячого філе;
- 2 яйця;
- 20 г вершкового масла;
- 100 г твердого сиру;
- 200 мл вершків;
- 300 мл води;
- 1,5 столової ложки італійських трав;
- чайна ложка солі.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопіть вершкове масло. Вилийте його у форму, в якій збираєтесь готувати спагеті.
- Туди ж відправте спагеті та перемішайте — олія повинна покрити їх.
- Куряче філе наріжте довільними шматочками, покладіть на спагеті.
- Збийте яйця з італійськими травами та сіллю, додайте воду та вершки. Все ретельно перемішайте та влийте до спагеті з куркою.
- Форму накрийте фольгою, відправте до духовки на 50 хвилин.
- Через цей час дістаньте спагеті, посипте натертим сиром і поставте запікатися ще на 10 хвилин.
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