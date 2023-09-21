Супергоріхове печиво: два яйця — і хрумка смакота на столі

Ідеальна випічка до кави або чаю

Ми розповідали, як смачно заварити каву. Ідеально до гарячого ранкового напою — домашнє печиво. Ділимось рецептом горіхової смакоти.

Разом із ProstoWay розповідаємо, як приготувати хрумке печиво до чаю або кави. Буде смачно та дуже горіхово. Та й продукти потрібні найпростіші.

Інгредієнти:

борошно — 2 скл.;

цукрова пудра — 200 г;

масло — 200 г;

яйця — 2 шт.;

горіхи — 180 г;

сіль.

Спосіб приготування:

Масло розтираємо з цукровою пудрою до пишної маси. Поступово вводимо яйця. Додаємо мелені горіхи, сіль та просіяне борошно. Отриману масу замішуємо у однорідне тісто. Довго не місимо — пісочне тісто такого не любить. Формуємо з тіста кулю та загортаємо в харчову плівку. Кладемо його в холодильник на 20 хвилин. Охолоджене тісто розкочуємо в пласт завтовшки близько 5 мм. Дуже важливо, щоб товщина всього пласту була однаковою — від цього залежить, чи рівномірно пропечеться печиво. Найлегше розкочувати таке тісто між двома шарами пергаменту. Знімаємо верхній шар пергаменту та вирізаємо печиво. Разом із нижнім пергаментом викладаємо на деко. Повторюємо процедуру, поки не закінчиться тісто. Випікаємо печиво в духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Час випікання становить 10-15 хвилин.

Таке печиво виходить смачне і хрумке. Його можна приготувати одразу багато і скласти в банку, щоб ласувати довго. Також ми розповідали, як приготувати на десерт натуральні цукати з груш.