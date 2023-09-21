Супергоріхове печиво: два яйця — і хрумка смакота на столі
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Ідеальна випічка до кави або чаю
Ми розповідали, як смачно заварити каву. Ідеально до гарячого ранкового напою — домашнє печиво. Ділимось рецептом горіхової смакоти.
Разом із ProstoWay розповідаємо, як приготувати хрумке печиво до чаю або кави. Буде смачно та дуже горіхово. Та й продукти потрібні найпростіші.
Інгредієнти:
- борошно — 2 скл.;
- цукрова пудра — 200 г;
- масло — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- горіхи — 180 г;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Масло розтираємо з цукровою пудрою до пишної маси. Поступово вводимо яйця. Додаємо мелені горіхи, сіль та просіяне борошно.
- Отриману масу замішуємо у однорідне тісто. Довго не місимо — пісочне тісто такого не любить.
- Формуємо з тіста кулю та загортаємо в харчову плівку. Кладемо його в холодильник на 20 хвилин.
- Охолоджене тісто розкочуємо в пласт завтовшки близько 5 мм. Дуже важливо, щоб товщина всього пласту була однаковою — від цього залежить, чи рівномірно пропечеться печиво. Найлегше розкочувати таке тісто між двома шарами пергаменту.
- Знімаємо верхній шар пергаменту та вирізаємо печиво. Разом із нижнім пергаментом викладаємо на деко.
- Повторюємо процедуру, поки не закінчиться тісто. Випікаємо печиво в духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Час випікання становить 10-15 хвилин.
Таке печиво виходить смачне і хрумке. Його можна приготувати одразу багато і скласти в банку, щоб ласувати довго. Також ми розповідали, як приготувати на десерт натуральні цукати з груш.