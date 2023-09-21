Без грама м'яса: спробуйте — і будете постійно готувати такі бюджетні котлетки

Чудовий спосіб урізноманітнити щоденний раціон

Соковиті м’ясні котлети — чудова страва. Це універсальна відповідь на запитання, що приготувати. Втім, навіть вони іноді набридають. На такий випадок ділимось рецептом цікавих котлет з яєць.

Процес їхнього приготування дуже простий, та й продукти потрібні виключно доступні. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

6 яєць;

скибочка батона;

столова ложка вершкового масла;

5 столових ложок картопляного пюре;

улюблені спеції;

сіль, перець;

свіжа зелень;

панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

5 яєць відварюємо і остуджуємо. Відділяємо білки від жовтків і дрібно нарізаємо. Білки з’єднуємо з несолоним картопляним пюре. Сюди ж додаємо рубану зелень. Жовтки розтираємо з маслом, а потім додаємо до решти заготівлі. В імпровізоване тісто додаємо розм’якшений у воді батон, спеції, сире яйце. Усі компоненти ретельно перемішуємо. Готовий фарш повинен настоятися приблизно 30 хвилин в холодильнику. Формуємо котлетки. Перед початком смаження обвалюємо в панірувальних сухарях або борошні.

Такі котлетки можна подавати як самостійну страву, а також поєднувати з різними гарнірами, соусами та салатами. Спробуйте приготувати баклажановий салат — буде дуже смачно.