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Без грама м'яса: спробуйте — і будете постійно готувати такі бюджетні котлетки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця страва сподобається і дорослим, і дітям
Ця страва сподобається і дорослим, і дітям. Фото Ням-ням за 5 хвилин

Чудовий спосіб урізноманітнити щоденний раціон

Соковиті м’ясні котлети — чудова страва. Це універсальна відповідь на запитання, що приготувати. Втім, навіть вони іноді набридають. На такий випадок ділимось рецептом цікавих котлет з яєць.

Процес їхнього приготування дуже простий, та й продукти потрібні виключно доступні. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • 6 яєць;
  • скибочка батона;
  • столова ложка вершкового масла;
  • 5 столових ложок картопляного пюре;
  • улюблені спеції;
  • сіль, перець;
  • свіжа зелень;
  • панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

  1. 5 яєць відварюємо і остуджуємо. Відділяємо білки від жовтків і дрібно нарізаємо. Білки з’єднуємо з несолоним картопляним пюре.
  2. Сюди ж додаємо рубану зелень. Жовтки розтираємо з маслом, а потім додаємо до решти заготівлі.
  3. В імпровізоване тісто додаємо розм’якшений у воді батон, спеції, сире яйце. Усі компоненти ретельно перемішуємо. Готовий фарш повинен настоятися приблизно 30 хвилин в холодильнику.
  4. Формуємо котлетки. Перед початком смаження обвалюємо в панірувальних сухарях або борошні.

Такі котлетки можна подавати як самостійну страву, а також поєднувати з різними гарнірами, соусами та салатами. Спробуйте приготувати баклажановий салат — буде дуже смачно.

Теги:
#Рецепт #Яйця #Котлети