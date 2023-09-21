Без грама м'яса: спробуйте — і будете постійно готувати такі бюджетні котлетки
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Чудовий спосіб урізноманітнити щоденний раціон
Соковиті м’ясні котлети — чудова страва. Це універсальна відповідь на запитання, що приготувати. Втім, навіть вони іноді набридають. На такий випадок ділимось рецептом цікавих котлет з яєць.
Процес їхнього приготування дуже простий, та й продукти потрібні виключно доступні. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- 6 яєць;
- скибочка батона;
- столова ложка вершкового масла;
- 5 столових ложок картопляного пюре;
- улюблені спеції;
- сіль, перець;
- свіжа зелень;
- панірувальні сухарі.
Спосіб приготування:
- 5 яєць відварюємо і остуджуємо. Відділяємо білки від жовтків і дрібно нарізаємо. Білки з’єднуємо з несолоним картопляним пюре.
- Сюди ж додаємо рубану зелень. Жовтки розтираємо з маслом, а потім додаємо до решти заготівлі.
- В імпровізоване тісто додаємо розм’якшений у воді батон, спеції, сире яйце. Усі компоненти ретельно перемішуємо. Готовий фарш повинен настоятися приблизно 30 хвилин в холодильнику.
- Формуємо котлетки. Перед початком смаження обвалюємо в панірувальних сухарях або борошні.
Такі котлетки можна подавати як самостійну страву, а також поєднувати з різними гарнірами, соусами та салатами. Спробуйте приготувати баклажановий салат — буде дуже смачно.