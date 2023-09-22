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Фантастичний сніданок з 2 картоплин та 2 баклажанів: близькі з’їдять ці оладки за секунду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Корисна альтернатива класичним оладкам
Корисна альтернатива класичним оладкам. Фото patrioty.org.ua

Раз-два — і страва на столі

Овочеві оладки — це чудовий варіант для швидкого сніданку або перекушування. Готувати їх можна з кабачків, цукіні, капусти, картоплі, додавати моркву, цибулю і навіть доповнювати плавленим сиром. Оладки легкі та швидкі у приготуванні – процес займає лише кілька хвилин.

Сьогодні ми разом з Рrostoway пропонуємо найпростіший рецепт овочевих оладок. У його основі – картопля та баклажани. Варто спробувати лише раз – і снідатимете так щоранку до самих морозів!

Як приготувати оладки з баклажанів і картоплі

Інгредієнти:

  • картопля — 2-3 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • баклажани — 2 шт.;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія – 100 мл;
  • сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Для початку необхідно приготувати усі інгредієнти. Картоплю миємо, чистимо і натираємо на дрібній тертці. Цибуля та баклажани чистимо і нарізаємо довільно. Всі овочі перемелюємо блендером або пропускаємо через м’ясорубку.
  2. В отриману масу додаємо яйця, борошно та розпушувач. Солимо, перчимо і за бажанням додаємо улюблені спеції та добре все перемішуємо.
  3. Розігріваємо на сковороді олію. Ложкою викладаємо тісто та обсмажуємо оладки з двох сторін по кілька хвилин до золотистого кольору.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати гіркуватість у баклажан. Ваші "баклажані" страви будуть неймовірно смачними!

Теги:
#Рецепт #Баклажани #Оладки #Готуємо вдома