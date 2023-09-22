Фантастичний сніданок з 2 картоплин та 2 баклажанів: близькі з’їдять ці оладки за секунду

Раз-два — і страва на столі

Овочеві оладки — це чудовий варіант для швидкого сніданку або перекушування. Готувати їх можна з кабачків, цукіні, капусти, картоплі, додавати моркву, цибулю і навіть доповнювати плавленим сиром. Оладки легкі та швидкі у приготуванні – процес займає лише кілька хвилин.

Сьогодні ми разом з Рrostoway пропонуємо найпростіший рецепт овочевих оладок. У його основі – картопля та баклажани. Варто спробувати лише раз – і снідатимете так щоранку до самих морозів!

Як приготувати оладки з баклажанів і картоплі

Інгредієнти:

картопля — 2-3 шт.;

цибуля – 1 шт.;

баклажани — 2 шт.;

борошно — 120 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

олія – 100 мл;

сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно приготувати усі інгредієнти. Картоплю миємо, чистимо і натираємо на дрібній тертці. Цибуля та баклажани чистимо і нарізаємо довільно. Всі овочі перемелюємо блендером або пропускаємо через м’ясорубку. В отриману масу додаємо яйця, борошно та розпушувач. Солимо, перчимо і за бажанням додаємо улюблені спеції та добре все перемішуємо. Розігріваємо на сковороді олію. Ложкою викладаємо тісто та обсмажуємо оладки з двох сторін по кілька хвилин до золотистого кольору.

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