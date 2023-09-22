Навіщо солити каву: рецепт напою, який миттю підніме вас із ліжка

Напій виходить не тільки смачним, а й корисним

Кава — найпопулярніший напій у світі і його давно перестали пити лише на сніданок. Його п’ють упродовж дня, на каву запрошують та призначають ділові зустрічі. Існує багато рецептів його приготування: хтось любить готувати за допомогою кавоварки, хтось варити в турці, а хтось за кавою бігає до найближчої кав’ярні.

Сьогодні разом з "УНІАН" приготуємо напій з більш вираженим та м’яким смаком – каву з сіллю. Ця добавка збалансує кислинку в каві, посилить аромат — в результаті ви отримаєте дивовижний запах. Це чудова заміна цукру та молочних продуктів.

До речі, за турецькими традиціями якщо дівчина подала своєму залицяльнику пересолену або зіпсовану каву, вона тим самим показує йому, що він їй не сподобався. Це делікатний спосіб відмови на пропозицію руки та серця.

Як приготувати каву з сіллю?

Інгредієнти:

склянка води (приблизно 150-180 мл);

кава мелена – 1,5 чайної ложки;

сіль — щіпка;

цукор – половина столової ложки.

Спосіб приготування:

У турку засипте каву та спеції, залийте цю суміш водою і відправте джезву на невеликий вогонь, доки не підніметься пінка. Зніміть з вогню і перелийте в чашку кави.

Як правильно пити каву з сіллю

У каву додавати сіль має сенс лише у разі приготування в турці. Каву необхідно брати дрібнішого помелу гарної якості — інакше сіль на смак і запах не вплине. Будьте обережні з розчинною кавою з сіллю — цей варіант сподобається лише одиницям.

Раніше "Телеграф" ділився секретами приготування смачної кави. Готуйте та насолоджуйтесь!