Дві ложки йогурту та яйце: найпростіший рецепт найніжнішого печива до чаю

Сім’я буде у захваті!

Домашнє печиво – це смачний десерт до чаю чи кави. Їм можна перекусити вдома, взяти в дорогу, а для зберігання цих солодощів не потрібні особливі умови.

Здається, купити печиво простіше, ніж його приготувати. Але "Бабусині рецепти" розвіюють цей міф та діляться простим рецептом ніжного печива до чаю. Готувати його просто, а всі продукти ви знайдете вдома або в найближчому магазині. Ваші близькі забудуть про магазинні солодощі та проситимуть тільки цю смакоту!

Як приготувати найніжніше печиво до чаю

Інгредієнти:

яйце куряче — 1 шт.;

сіль — щіпка;

ванільний цукор – 8 г;

цукровий пісок – 60 г;

соняшникова олія – 50 мл;

кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.;

класичний йогурт – 2 ст. л.;

розпушувач – 1/2 ч. л.;

борошно пшеничне – 250 г;

темний шоколад.

Спосіб приготування:

У тарілці ретельно перемішуємо яйце, сіль, ванільний цукор та цукровий пісок. В отриману масу додаємо кукурудзяний крохмаль, вливаємо олію і все перемішуємо. Додаємо йогурт і знову все вимішуємо. Просіюємо розпушувач, борошно і замішуємо тісто. Від тіста відриваємо невеликі шматочки тіста, скочуємо їх у джгути невеликого розміру. Майбутнє печиво обвалюємо в цукровому піску і викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Випікаємо 15 хвилин при 180 градусах. Готове печиво занурюємо з обох боків у розтоплений темний шоколад.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати у випічку, щоб вона не черствіла. Так ви будете насолоджуватися печивом довгий час.