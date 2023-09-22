Смачніше і дешевше за магазинну: цю домашню карамель будете їсти ложками (відео)

Її також можна додавати до домашньої випічки

Домашня карамель – ідеальний продукт. Вона однаково смачна як самостійні ласощі, так і у вигляді доповнення до тортів, тістечок або пишних млинців.

Такі ласощі виходять набагато смачнішими та кориснішими за магазинні. До того ж приготувати її за рецептом кулінарного блогера Юлії Симончу не складе труднощів. Спочатку карамель виходить дещо рідкою, проте після того, як постоїть у холодильнику, вона стане густішою. Спробуємо?

Як приготувати карамель вдома

Інгредієнти на 300 мл:

цукор – 300 г;

вода – 100 мл;

лимонна кислота – на кінчику ножа;

вершки (33%) – 150 мл;

масло – 60 г;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

У каструлю з товстим дном або глибоку сковорідку висипаємо цукор, додаємо воду та лимонну кислоту. Не перемішуючи, ставимо на максимальний вогонь. Коли маса стане бурштинового кольору, вливаємо нагріті вершки та все перемішуємо силіконовою або дерев’яною лопаткою. Вимикаємо. У суміш, що вийшла, додаємо масло і перемішуємо до однорідного стану. Переливаємо карамель у зручний посуд, додаємо сіль та перебиваємо занурювальним блендером. Готову карамель розливаємо в чисті банки, закриваємо кришкою та зберігаємо у холодильнику.

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