Навіть найбільш дешеві макарони перетворить на ресторанну страву: класичний рецепт соусу болоньєзе

Так ви з'їсте всі макарони вдома

Макарони – один з улюблених гарнірів на наших столах. Якщо ви вже пробували м’ясну підливу та томатний соус до макаронів, то настав час для соусу болоньєзе.

Таку страву за рецептом Shuba ви зможете приготувати із простих продуктів без особливої суєти. Зверніть увагу, що за класичним рецептом вам знадобиться 0,5 склянки сухого червоного вина. Якщо його немає, можете замінити водою смак соусу від цього не постраждає. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати вдома соус болоньєзе

Інгредієнти на 6 порцій:

яловичий фарш — 600 г;

селера, стебло — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

консервовані томати у власному соку — 400 г;

вино біле сухе — 100 мл;

молоко 2,8% — 100 г;

мускатний горіх мелений — 2 г;

рослинна олія, масло вершкове 73%, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помідори перелийте з банки в глибоку місткість, обережно розімніть вилкою або ручним блендером. Моркву, селеру та цибулю помийте і ретельно подрібніть у кухонному комбайні або блендері. У глибокій сковороді розігрійте 1 ст. л. вершкового масла. Додайте овочеву суміш і протушкуйте протягом 5 хвилин, постійно помішуючи. Додайте в сковороду фарш, підсоліть, приперчіть і ретельно перемішайте. Тушіть страву 5 хвилин, постійно перемішуючи — суміш повинна стати розсипчастою. Додайте в страву молоко з дрібкою мускатного горіха і тушкуйте 4-5 хвилин, постійно помішуючи. Влийте вино чи воду, готуйте ще 5 хвилин. Після закінчення зазначеного часу додайте томати, доведіть масу до кипіння та готуйте соус 15-20 хвилин, періодично помішуючи. При необхідності додайте воду, щоб м’ясо не було сухим. Готовий соус подавайте до гарячих спагеті та насолоджуйтесь. Смачного!

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