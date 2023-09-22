Впорається навіть дитина: рецепт фантастичних гарячих бутербродів для шкільного перекусу
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Ідеальне поєднання начинки та багету
З початком навчального року у багатьох батьків виникає питання, що приготувати дитині в якості перекусу до школи. І якщо ви вже готували чорничні мафіни, пропонуємо зробити гарячі бутерброди.
Така страва за рецептом Shuba готується настільки просто і швидко, що дитина сама із задоволенням збиратиме ланч-бокс. Такі бутерброди з омлетом, сиром та шинкою також ідеально підійдуть і на сніданок, обід чи вечерю. Усього за півгодини ви отримаєте ідеальний перекус. Не вірите — перевірте!
Як приготувати гарячі бутерброди з омлетом, сиром та шинкою
Інгредієнти на 2 порції:
- французький багет — 1 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- молоко 2,8% — 20 мл;
- масло вершкове 73% — 60 г;
- сир твердий — 40 г;
- шинка — 160 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця посоліть, поперчіть і збийте з молоком до однорідної маси.
- Сковороду нагрійте, змастіть маслом і вилийте в неї яєчну суміш. Смажте омлет з одного боку і вимкніть вогонь. Омлет перекладіть на дошку і наріжте неширокими смужками.
- Сир та шинку наріжте соломкою.
- Багет розріжте уздовж навпіл, але не до кінця. Розкрийте його, вийміть частину м’якішу, змастіть вершковим маслом.
- На нижню частину багета викладіть шматочки сиру, зверху покладіть омлет, але в нього шинку. Накрийте другою половиною багета, загорніть у фольгу і запікайте 10 хвилин у духовці при 180°C.
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