Впорається навіть дитина: рецепт фантастичних гарячих бутербродів для шкільного перекусу

Ідеальне поєднання начинки та багету

З початком навчального року у багатьох батьків виникає питання, що приготувати дитині в якості перекусу до школи. І якщо ви вже готували чорничні мафіни, пропонуємо зробити гарячі бутерброди.

Така страва за рецептом Shuba готується настільки просто і швидко, що дитина сама із задоволенням збиратиме ланч-бокс. Такі бутерброди з омлетом, сиром та шинкою також ідеально підійдуть і на сніданок, обід чи вечерю. Усього за півгодини ви отримаєте ідеальний перекус. Не вірите — перевірте!

Як приготувати гарячі бутерброди з омлетом, сиром та шинкою

Інгредієнти на 2 порції:

французький багет — 1 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

молоко 2,8% — 20 мл;

масло вершкове 73% — 60 г;

сир твердий — 40 г;

шинка — 160 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця посоліть, поперчіть і збийте з молоком до однорідної маси. Сковороду нагрійте, змастіть маслом і вилийте в неї яєчну суміш. Смажте омлет з одного боку і вимкніть вогонь. Омлет перекладіть на дошку і наріжте неширокими смужками. Сир та шинку наріжте соломкою. Багет розріжте уздовж навпіл, але не до кінця. Розкрийте його, вийміть частину м’якішу, змастіть вершковим маслом. На нижню частину багета викладіть шматочки сиру, зверху покладіть омлет, але в нього шинку. Накрийте другою половиною багета, загорніть у фольгу і запікайте 10 хвилин у духовці при 180°C.

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