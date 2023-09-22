Крастимете груші у сусідів: рецепт цієї запіканки стане улюбленим (відео)
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Приготуйте, доки є груші
Домашня випічка з фруктами неймовірно популярна та смачна. Найчастіше її роблять із яблуками, проте ми сьогодні спробуємо вас здивувати та приготуємо запіканку з грушами. Адже груші – чудовий фрукт, який відмінно підходить для випікання.
Сирна запіканка з грушами за рецептом cooking_by_yuliya – чудовий варіант десерту для святкового столу чи сімейного чаювання. Готувати його легко і швидко: вам необхідно змішати всі інгредієнти, викласти груші та відправити все до духовки. Спробуємо?
Як приготувати запіканку з грушами
Інгредієнти на 6 порцій:
- 500 г кисломолочного сиру;
- 4 курячі яйця;
- 4 ложки цукру;
- 2 ложки молока;
- 2 ложки манної крупи;
- дрібка солі;
- груші.
Спосіб приготування:
- Сир, манку, цукор, молоко та жовтки збиваємо блендером до однорідного стану.
- З яєць відокремлюємо білки, солимо і збиваємо до стійких піків. Додаємо їх у сирну масу та перемішуємо.
- Масу, що вийшла, виливаємо на деко, застелене пергаментним папером, зверху викладаємо шматочки груш.
- Випікаємо запіканку в духовці з температурою 180 градусів 40 — 50 хвилин. Готову випічку присипаємо цукровою пудрою.
А щоб запіканка довго не черствіла, додайте один інгредієнт. Так ви довго будете насолоджуватися улюбленою випічкою.