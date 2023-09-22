Крастимете груші у сусідів: рецепт цієї запіканки стане улюбленим (відео)

Приготуйте, доки є груші

Домашня випічка з фруктами неймовірно популярна та смачна. Найчастіше її роблять із яблуками, проте ми сьогодні спробуємо вас здивувати та приготуємо запіканку з грушами. Адже груші – чудовий фрукт, який відмінно підходить для випікання.

Сирна запіканка з грушами за рецептом cooking_by_yuliya – чудовий варіант десерту для святкового столу чи сімейного чаювання. Готувати його легко і швидко: вам необхідно змішати всі інгредієнти, викласти груші та відправити все до духовки. Спробуємо?

Як приготувати запіканку з грушами

Інгредієнти на 6 порцій:

500 г кисломолочного сиру;

4 курячі яйця;

4 ложки цукру;

2 ложки молока;

2 ложки манної крупи;

дрібка солі;

груші.

Спосіб приготування:

Сир, манку, цукор, молоко та жовтки збиваємо блендером до однорідного стану. З яєць відокремлюємо білки, солимо і збиваємо до стійких піків. Додаємо їх у сирну масу та перемішуємо. Масу, що вийшла, виливаємо на деко, застелене пергаментним папером, зверху викладаємо шматочки груш. Випікаємо запіканку в духовці з температурою 180 градусів 40 — 50 хвилин. Готову випічку присипаємо цукровою пудрою.

А щоб запіканка довго не черствіла, додайте один інгредієнт. Так ви довго будете насолоджуватися улюбленою випічкою.