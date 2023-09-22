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Крастимете груші у сусідів: рецепт цієї запіканки стане улюбленим (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ця запіканка стане фаворитом серед іншої випічки
Ця запіканка стане фаворитом серед іншої випічки. Фото smachnonews.24tv.ua

Приготуйте, доки є груші

Домашня випічка з фруктами неймовірно популярна та смачна. Найчастіше її роблять із яблуками, проте ми сьогодні спробуємо вас здивувати та приготуємо запіканку з грушами. Адже груші – чудовий фрукт, який відмінно підходить для випікання.

Сирна запіканка з грушами за рецептом cooking_by_yuliya – чудовий варіант десерту для святкового столу чи сімейного чаювання. Готувати його легко і швидко: вам необхідно змішати всі інгредієнти, викласти груші та відправити все до духовки. Спробуємо?

Як приготувати запіканку з грушами

Інгредієнти на 6 порцій:

  • 500 г кисломолочного сиру;
  • 4 курячі яйця;
  • 4 ложки цукру;
  • 2 ложки молока;
  • 2 ложки манної крупи;
  • дрібка солі;
  • груші.

Спосіб приготування:

  1. Сир, манку, цукор, молоко та жовтки збиваємо блендером до однорідного стану.
  2. З яєць відокремлюємо білки, солимо і збиваємо до стійких піків. Додаємо їх у сирну масу та перемішуємо.
  3. Масу, що вийшла, виливаємо на деко, застелене пергаментним папером, зверху викладаємо шматочки груш.
  4. Випікаємо запіканку в духовці з температурою 180 градусів 40 — 50 хвилин. Готову випічку присипаємо цукровою пудрою.

А щоб запіканка довго не черствіла, додайте один інгредієнт. Так ви довго будете насолоджуватися улюбленою випічкою.

Теги:
#Рецепт #Груші #Запіканка #Готуємо вдома