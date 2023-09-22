Приготуйте на зиму — і не пошкодуєте: цей салат розлітатиметься миттєво

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У сезон овочів, фруктів та ягід кожен кулінар запасається корисною смакотою на зиму. Якщо здається, що всі рецепти вже перепробувані, значить час експериментувати.

Сьогодні разом із Shuba пропонуємо вам салат з осінніх овочів. У ньому використані такі сезонні овочі як капуста, помідори, болгарський перець, цибуля та морква, а також різноманітні приправи для покращення смаку. Такою смакотою потрібно насолоджуватися разом з м’ясом, печенею або гарніром.

Як приготувати овочевий салат на зиму

Інгредієнти на 7 півлітрових банок:

капуста білокачанна — 1.5 кг;

томати — 500 г;

перець болгарський червоний – 500 г;

цибуля ріпчаста — 300 г;

морква — 300 г;

петрушка, пучок – 1 шт.;

сіль кам’яна — 60 г;

цукор — 100 г;

рослинна олія — 120 мл;

оцет 9% — 120 мл;

суміш перців — 1 ст. л.;

лавровий лист — 5 г.

Спосіб приготування:

Овочі ретельно помийте. Капусту тонко нашаткуйте. Перець почистьте від серцевини та наріжте смужками. Моркву і цибулю почистьте і наріжте: моркву — соломкою, цибулю — півкільцями. Петрушку дрібно нашаткуйте. Змішайте всі інгредієнти, посоліть, додайте цукор, олію, оцет. Все ретельно перемішайте та залиште салат на 2-3 години, періодично перемішуючи. На дно баночок покладіть лаврове листя, перець, щільно розкладіть в них капусту і залийте соком, що утворився. Накрийте банки стерилізованими металевими кришками. Для стерилізації банок на дно великої каструлі покладіть кухонний рушник, поставте на нього банки та залийте теплою водою. Воду доведіть до кипіння та стерилізуйте 25 хвилин. Дістаньте банки, герметично закотіть їх кришками, переверніть і укутайте ковдрою.

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