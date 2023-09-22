Приготуйте на зиму — і не пошкодуєте: цей салат розлітатиметься миттєво
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У сезон овочів, фруктів та ягід кожен кулінар запасається корисною смакотою на зиму. Якщо здається, що всі рецепти вже перепробувані, значить час експериментувати.
Сьогодні разом із Shuba пропонуємо вам салат з осінніх овочів. У ньому використані такі сезонні овочі як капуста, помідори, болгарський перець, цибуля та морква, а також різноманітні приправи для покращення смаку. Такою смакотою потрібно насолоджуватися разом з м’ясом, печенею або гарніром.
Як приготувати овочевий салат на зиму
Інгредієнти на 7 півлітрових банок:
- капуста білокачанна — 1.5 кг;
- томати — 500 г;
- перець болгарський червоний – 500 г;
- цибуля ріпчаста — 300 г;
- морква — 300 г;
- петрушка, пучок – 1 шт.;
- сіль кам’яна — 60 г;
- цукор — 100 г;
- рослинна олія — 120 мл;
- оцет 9% — 120 мл;
- суміш перців — 1 ст. л.;
- лавровий лист — 5 г.
Спосіб приготування:
- Овочі ретельно помийте. Капусту тонко нашаткуйте. Перець почистьте від серцевини та наріжте смужками. Моркву і цибулю почистьте і наріжте: моркву — соломкою, цибулю — півкільцями. Петрушку дрібно нашаткуйте.
- Змішайте всі інгредієнти, посоліть, додайте цукор, олію, оцет. Все ретельно перемішайте та залиште салат на 2-3 години, періодично перемішуючи.
- На дно баночок покладіть лаврове листя, перець, щільно розкладіть в них капусту і залийте соком, що утворився. Накрийте банки стерилізованими металевими кришками.
- Для стерилізації банок на дно великої каструлі покладіть кухонний рушник, поставте на нього банки та залийте теплою водою. Воду доведіть до кипіння та стерилізуйте 25 хвилин.
- Дістаньте банки, герметично закотіть їх кришками, переверніть і укутайте ковдрою.
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