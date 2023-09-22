Неможливо втриматися, щоб не облизати тарілку: грузини готують баклакжани лише за цим рецептом
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Баклажанна лихоманка продовжується!
Осінь – час збирання врожаю баклажанів. Їх можна додавати в салати, запікати в духовці та на грилі, готувати крем-суп, "Тіщин язик" та овочеву ікру, робити на їх основі соуси до м’яса.
Сьогодні разом із "Важно знать" поділимося рецептом незвичайної грузинської страви під назвою "Бадріджані". Серед обов’язкових інгредієнтів рецепта – баклажани, волоські горіхи та зернятка гранату, а далі ви можете експериментувати! Страва не тільки смачна, а й проста у приготуванні та функціональна. Ці рулетики – відмінний варіант для дієтичного, вегетаріанського або пісного меню, а на святковому столі здатні замінити будь-який салат.
Як приготувати бадріджані — баклажанні рулетики по-грузинськи
Інгредієнти:
- 6 баклажанів;
- 1 ст. л. оцту;
- 1 ст. л. рослинного масла;
- 1 пучок кінзи;
- 1 скл. волоських горіхів;
- 2 зубчики часнику;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування:
- Баклажани помийте, наріжте тонкими смужками, посоліть і залиште на 20 хвилин — так ви позбавитеся зайвої гіркоти в овочах.
- Ретельно обсушіть баклажанні смужки паперовими рушниками та обсмажте до рум’яної скоринки.
- Змішайте в окремій посудині подрібнені волоські горіхи, кінзу і часник, додайте оцет і олію. Посолыть, поперчыть, ретельно все перемішайте.
- Начинку викладіть на кожну баклажанну смужку, після чого згорніть рулетики. На кожен рулетик покладіть по зернятку граната. "Бадріджані" готові.
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