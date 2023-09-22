Неможливо втриматися, щоб не облизати тарілку: грузини готують баклакжани лише за цим рецептом

Баклажанна лихоманка продовжується!

Осінь – час збирання врожаю баклажанів. Їх можна додавати в салати, запікати в духовці та на грилі, готувати крем-суп, "Тіщин язик" та овочеву ікру, робити на їх основі соуси до м’яса.

Сьогодні разом із "Важно знать" поділимося рецептом незвичайної грузинської страви під назвою "Бадріджані". Серед обов’язкових інгредієнтів рецепта – баклажани, волоські горіхи та зернятка гранату, а далі ви можете експериментувати! Страва не тільки смачна, а й проста у приготуванні та функціональна. Ці рулетики – відмінний варіант для дієтичного, вегетаріанського або пісного меню, а на святковому столі здатні замінити будь-який салат.

Як приготувати бадріджані — баклажанні рулетики по-грузинськи

Інгредієнти:

6 баклажанів;

1 ст. л. оцту;

1 ст. л. рослинного масла;

1 пучок кінзи;

1 скл. волоських горіхів;

2 зубчики часнику;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, наріжте тонкими смужками, посоліть і залиште на 20 хвилин — так ви позбавитеся зайвої гіркоти в овочах. Ретельно обсушіть баклажанні смужки паперовими рушниками та обсмажте до рум’яної скоринки. Змішайте в окремій посудині подрібнені волоські горіхи, кінзу і часник, додайте оцет і олію. Посолыть, поперчыть, ретельно все перемішайте. Начинку викладіть на кожну баклажанну смужку, після чого згорніть рулетики. На кожен рулетик покладіть по зернятку граната. "Бадріджані" готові.

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