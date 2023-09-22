Пийте і багатійте: рецепт кави з корицею з секретом

Швидкий рецепт кави з корицею, що множить гроші

Століттями кава допомагала людям не лише прокинутися та збадьоритися, але й була незамінним напоєм під час дружніх та ділових зустрічей. Сьогодні існує безліч варіацій приготування цього напою: хтось любить міцний еспресо, дехто надає перевагу каві з молоком, зокрема і рослинним, а хтось любить додавати до напою сиропи або лікери.

Але мало хто знає, що вживання цього напою може ще й примножити прибуток, якщо до нього додати дрібку кориці. Вживати таку каву потрібно в четвер, адже саме цей день, за словами астрологів, — день Юпітера, енергія розширення, удачі, успіху, великих грошей. Аби "запустити магію" можна приготувати каву, яку ви полюбляєте та додати туди трішки кориці, або ж зварити більш оригінальний напій, що здивує вас своїм смаком, інформує "Чай і кава".

Як приготувати каву з корицею і мускатним горіхом?

На дві порції вам знадобиться:

мелена кава — 3 чайні ложки;

мелена кориця — 0,2 чайні ложки;

мускатний горіх — 1-2 дрібки (за смаком);

вода — 200 мл;

молоко — 100 мл;

цукор — за смаком.

Приготування:

1. Мелену каву змішайте з корицею, мускатним горіхом та цукром.

2. Закип'ятіть воду та окропом залийте суміш, накрийте кришкою та залиште на кілька хвилин.

3. Тим часом нагрійте молоко до 60-70 °C та розлийте по чашках.

4. Обережно тонкою цівкою влийте заварену каву в молоко.

5. Насолоджуйтеся!

Щоб кава смакувала щодня читайте секрети приготування бадьорого напою від "Телеграфа".