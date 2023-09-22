Пийте і багатійте: рецепт кави з корицею з секретом
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Швидкий рецепт кави з корицею, що множить гроші
Століттями кава допомагала людям не лише прокинутися та збадьоритися, але й була незамінним напоєм під час дружніх та ділових зустрічей. Сьогодні існує безліч варіацій приготування цього напою: хтось любить міцний еспресо, дехто надає перевагу каві з молоком, зокрема і рослинним, а хтось любить додавати до напою сиропи або лікери.
Але мало хто знає, що вживання цього напою може ще й примножити прибуток, якщо до нього додати дрібку кориці. Вживати таку каву потрібно в четвер, адже саме цей день, за словами астрологів, — день Юпітера, енергія розширення, удачі, успіху, великих грошей. Аби "запустити магію" можна приготувати каву, яку ви полюбляєте та додати туди трішки кориці, або ж зварити більш оригінальний напій, що здивує вас своїм смаком, інформує "Чай і кава".
Як приготувати каву з корицею і мускатним горіхом?
На дві порції вам знадобиться:
- мелена кава — 3 чайні ложки;
- мелена кориця — 0,2 чайні ложки;
- мускатний горіх — 1-2 дрібки (за смаком);
- вода — 200 мл;
- молоко — 100 мл;
- цукор — за смаком.
Приготування:
1. Мелену каву змішайте з корицею, мускатним горіхом та цукром.
2. Закип'ятіть воду та окропом залийте суміш, накрийте кришкою та залиште на кілька хвилин.
3. Тим часом нагрійте молоко до 60-70 °C та розлийте по чашках.
4. Обережно тонкою цівкою влийте заварену каву в молоко.
5. Насолоджуйтеся!
Щоб кава смакувала щодня читайте секрети приготування бадьорого напою від "Телеграфа".