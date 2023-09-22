Популярний рецепт: бюджетний суп на обід, з яким впораються навіть новачки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Класичний суп зі свіжої капусти
В українській кухні є безліч перших страв. Якщо ви вже варили карпатську грибну юшку, зверніть увагу на цей класичний капусняк. Його готують як зі свіжої, так і з квашеної капусти, Готувати його можна з квашеної капусти, але влітку традиційно готують на свіжій.
Рецептом поділились на theLime. З ним впорається навіть новачок.
Інгредієнти:
- 500 г свинини
- 1 морква
- 5 середніх картоплин
- 200 г пшона
- 200 г свіжої капусти
- 1 цибулина
- 1 л томатного соку
- 75 мл олії
- 1 ст. ложка солі
- перець та зелень
Спосіб приготування:
- Овочі миємо, чистимо. Моркву та капусту в окремі миски натираємо на великій тертці. Цибулю кришимо кубиками.
- На сковороді, розігрітій з олією, обсмажуємо цибулю. Коли вона набуде золотистого кольору, вливаємо просто у сковороду 1 л томатного соку. Коли сік закипить, тушкуємо засмажку ще 5 хвилин.
- М'ясо нарізаємо середніми шматочками, опускаємо їх в 3,5-4 л окропу. Залишаємо варитися, знімаючи пінку.
- Приблизно через 20 хвилин, коли м'ясо буде наполовину готовим, кладемо в каструлю картоплю. Додаємо сіль моркву. Перемішуємо.
- Пшоно заливаємо окропом та залишаємо на 10 хвилин. Потім — промиваємо і перекладаємо в каструлю з бульйоном.
- Ще через 20 хвилин картоплю потрібно вийняти з каструлі, потовкти виделкою і відправити назад. Слідом додаємо капусту.
- Коли капусняк знову закипить, вливаємо в нього засмажку з томатним соком. Варимо ще 5 хвилин, помішуючи. Вимикаємо вогонь. Залишаємо суп настоятися під кришкою ще на 20 хвилин.
Суп виходить густим, смачним та ароматним. Також ми розповідали, що додати у червоний борщ, щоб було ще смачніше.