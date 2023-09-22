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Популярний рецепт: бюджетний суп на обід, з яким впораються навіть новачки

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Такий суп на свинині сподобається всім Новина оновлена 22 вересня 2023, 12:00
Такий суп на свинині сподобається всім. Фото Зелена садиба

Класичний суп зі свіжої капусти

В українській кухні є безліч перших страв. Якщо ви вже варили карпатську грибну юшку, зверніть увагу на цей класичний капусняк. Його готують як зі свіжої, так і з квашеної капусти, Готувати його можна з квашеної капусти, але влітку традиційно готують на свіжій.

Рецептом поділились на theLime. З ним впорається навіть новачок.

Інгредієнти:

  • 500 г свинини
  • 1 морква
  • 5 середніх картоплин
  • 200 г пшона
  • 200 г свіжої капусти
  • 1 цибулина
  • 1 л томатного соку
  • 75 мл олії
  • 1 ст. ложка солі
  • перець та зелень

Спосіб приготування:

  1. Овочі миємо, чистимо. Моркву та капусту в окремі миски натираємо на великій тертці. Цибулю кришимо кубиками.
  2. На сковороді, розігрітій з олією, обсмажуємо цибулю. Коли вона набуде золотистого кольору, вливаємо просто у сковороду 1 л томатного соку. Коли сік закипить, тушкуємо засмажку ще 5 хвилин.
  3. М'ясо нарізаємо середніми шматочками, опускаємо їх в 3,5-4 л окропу. Залишаємо варитися, знімаючи пінку.
  4. Приблизно через 20 хвилин, коли м'ясо буде наполовину готовим, кладемо в каструлю картоплю. Додаємо сіль моркву. Перемішуємо.
  5. Пшоно заливаємо окропом та залишаємо на 10 хвилин. Потім — промиваємо і перекладаємо в каструлю з бульйоном.
  6. Ще через 20 хвилин картоплю потрібно вийняти з каструлі, потовкти виделкою і відправити назад. Слідом додаємо капусту.
  7. Коли капусняк знову закипить, вливаємо в нього засмажку з томатним соком. Варимо ще 5 хвилин, помішуючи. Вимикаємо вогонь. Залишаємо суп настоятися під кришкою ще на 20 хвилин.

Суп виходить густим, смачним та ароматним. Також ми розповідали, що додати у червоний борщ, щоб було ще смачніше.

Теги:
#Рецепт #Свинина #Суп #Капуста #Капусняк