Популярний рецепт: бюджетний суп на обід, з яким впораються навіть новачки

Класичний суп зі свіжої капусти

В українській кухні є безліч перших страв. Якщо ви вже варили карпатську грибну юшку, зверніть увагу на цей класичний капусняк. Його готують як зі свіжої, так і з квашеної капусти, Готувати його можна з квашеної капусти, але влітку традиційно готують на свіжій.

Рецептом поділились на theLime. З ним впорається навіть новачок.

Інгредієнти:

500 г свинини

1 морква

5 середніх картоплин

200 г пшона

200 г свіжої капусти

1 цибулина

1 л томатного соку

75 мл олії

1 ст. ложка солі

перець та зелень

Спосіб приготування:

Овочі миємо, чистимо. Моркву та капусту в окремі миски натираємо на великій тертці. Цибулю кришимо кубиками. На сковороді, розігрітій з олією, обсмажуємо цибулю. Коли вона набуде золотистого кольору, вливаємо просто у сковороду 1 л томатного соку. Коли сік закипить, тушкуємо засмажку ще 5 хвилин. М'ясо нарізаємо середніми шматочками, опускаємо їх в 3,5-4 л окропу. Залишаємо варитися, знімаючи пінку. Приблизно через 20 хвилин, коли м'ясо буде наполовину готовим, кладемо в каструлю картоплю. Додаємо сіль моркву. Перемішуємо. Пшоно заливаємо окропом та залишаємо на 10 хвилин. Потім — промиваємо і перекладаємо в каструлю з бульйоном. Ще через 20 хвилин картоплю потрібно вийняти з каструлі, потовкти виделкою і відправити назад. Слідом додаємо капусту. Коли капусняк знову закипить, вливаємо в нього засмажку з томатним соком. Варимо ще 5 хвилин, помішуючи. Вимикаємо вогонь. Залишаємо суп настоятися під кришкою ще на 20 хвилин.

Суп виходить густим, смачним та ароматним. Також ми розповідали, що додати у червоний борщ, щоб було ще смачніше.