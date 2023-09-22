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Замінить вам всі торти й шарлотки: найсмачніший пиріг зі сливами

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ідеальна домашня випічка до чаю чи кави
Ідеальна домашня випічка до чаю чи кави. Фото Порадниця

Особливого шарму десерту надає сирний шар

Ми розповідали, як приготувати класичний пиріг зі сливами. Тепер ділимось цікавою варіацією цього десерту.

Цей пиріг з сирним шаром всередині виходить ніжний, ароматний і смачний. Відірватися дуже складно. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • половинки слив
  • 400 г кисломолочного сиру
  • 130 г цукру
  • 1 чайна ложка цедри лимона
  • дрібка ванілі
  • 2 середні яйця
  • 100 г сметани
  • 20 г крохмалю
  • дрібка солі

Для тіста:

  • 120 г вершкового масла
  • 2 середні яйця
  • 120 г цукру
  • дрібка солі
  • дрібка ваніліну
  • 80 мл молока
  • 250 г борошна
  • 1 чайна ложка розпушувача

Спосіб приготування:

  1. Для сирного шару до сиру додаємо цукор, сіль. Вбиваємо яйця та перемішуємо. Додаємо сметану, крохмаль, цедру, ваніль. Усе перебиваємо блендером, щоб маса вийшла гладенькою.
  2. Для тіста у окремій мисці з’єднуємо м’яке масло кімнатної температури, цукор, ваніль, сіль. Перемішуємо трохи, а потім — збиваємо міксером до пишності.
  3. Додаємо яйця, перемішуємо до однорідного стану. Всипаємо просіяне борошно з розпушувачем, перемішуємо. Вливаємо молоко, трохи збиваємо.
  4. Перекладаємо тісто в застелену пергаментом форму. На нього викладаємо сирний шар, а зверху — половинки слив. Трохи присипаємо їх цукром. Випікаємо пиріг при 180 градусах близько 50—55 хв.

Нарізаємо пиріг після повного охолодження. Також ми ділились економним рецептом лінивих біляшів.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #Сливи