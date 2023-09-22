Замінить вам всі торти й шарлотки: найсмачніший пиріг зі сливами

Особливого шарму десерту надає сирний шар

Ми розповідали, як приготувати класичний пиріг зі сливами. Тепер ділимось цікавою варіацією цього десерту.

Цей пиріг з сирним шаром всередині виходить ніжний, ароматний і смачний. Відірватися дуже складно. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

половинки слив

400 г кисломолочного сиру

130 г цукру

1 чайна ложка цедри лимона

дрібка ванілі

2 середні яйця

100 г сметани

20 г крохмалю

дрібка солі

Для тіста:

120 г вершкового масла

2 середні яйця

120 г цукру

дрібка солі

дрібка ваніліну

80 мл молока

250 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

Спосіб приготування:

Для сирного шару до сиру додаємо цукор, сіль. Вбиваємо яйця та перемішуємо. Додаємо сметану, крохмаль, цедру, ваніль. Усе перебиваємо блендером, щоб маса вийшла гладенькою. Для тіста у окремій мисці з’єднуємо м’яке масло кімнатної температури, цукор, ваніль, сіль. Перемішуємо трохи, а потім — збиваємо міксером до пишності. Додаємо яйця, перемішуємо до однорідного стану. Всипаємо просіяне борошно з розпушувачем, перемішуємо. Вливаємо молоко, трохи збиваємо. Перекладаємо тісто в застелену пергаментом форму. На нього викладаємо сирний шар, а зверху — половинки слив. Трохи присипаємо їх цукром. Випікаємо пиріг при 180 градусах близько 50—55 хв.

Нарізаємо пиріг після повного охолодження. Також ми ділились економним рецептом лінивих біляшів.