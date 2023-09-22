Замінить вам всі торти й шарлотки: найсмачніший пиріг зі сливами
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Особливого шарму десерту надає сирний шар
Ми розповідали, як приготувати класичний пиріг зі сливами. Тепер ділимось цікавою варіацією цього десерту.
Цей пиріг з сирним шаром всередині виходить ніжний, ароматний і смачний. Відірватися дуже складно. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- половинки слив
- 400 г кисломолочного сиру
- 130 г цукру
- 1 чайна ложка цедри лимона
- дрібка ванілі
- 2 середні яйця
- 100 г сметани
- 20 г крохмалю
- дрібка солі
Для тіста:
- 120 г вершкового масла
- 2 середні яйця
- 120 г цукру
- дрібка солі
- дрібка ваніліну
- 80 мл молока
- 250 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
Спосіб приготування:
- Для сирного шару до сиру додаємо цукор, сіль. Вбиваємо яйця та перемішуємо. Додаємо сметану, крохмаль, цедру, ваніль. Усе перебиваємо блендером, щоб маса вийшла гладенькою.
- Для тіста у окремій мисці з’єднуємо м’яке масло кімнатної температури, цукор, ваніль, сіль. Перемішуємо трохи, а потім — збиваємо міксером до пишності.
- Додаємо яйця, перемішуємо до однорідного стану. Всипаємо просіяне борошно з розпушувачем, перемішуємо. Вливаємо молоко, трохи збиваємо.
- Перекладаємо тісто в застелену пергаментом форму. На нього викладаємо сирний шар, а зверху — половинки слив. Трохи присипаємо їх цукром. Випікаємо пиріг при 180 градусах близько 50—55 хв.
Нарізаємо пиріг після повного охолодження. Також ми ділились економним рецептом лінивих біляшів.