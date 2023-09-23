Просто залийте все окропом: найпростіший рецепт заготівлі овочів на зиму

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Овочева закуска на зиму – це чудова інвестиція у зимовий затишок. Якось увечері, коли не захочете готувати, ви відкриєте баночку і подякуйте собі за цю ідеальну заготівлю.

Мариновані помідори з капустою від "Бабусиних рецептів" — це чудова альтернатива класичним маринованим помідорам. На її приготування ви витратите трохи часу, але насолоджуватиметеся всю зиму.

Як приготувати помідори з капустою на зиму

Інгредієнти на 2 літрові банки:

помідори – 750 г;

капуста – 250 г;

перець солодкий — 1/2 шт.;

морква – 1/3 шт.;

часник – 4 зубчики;

кріп – парасольки;

петрушка – 1 пучок;

перець запашний – 3 шт.;

перець горошком – 4 шт.;

лавровий лист;

оцет 9% — 5 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

сіль – 1 ст.

Спосіб приготування:

Всі овочі миємо та чистимо. Капусту дрібно шаткуємо. Солодкий перець нарізаємо дрібними шматочками. Моркву натираємо на корейській тертці, викладаємо разом із перцем у капусту. Банки стерилізуємо зручним способом. Викладаємо парасольку кропу, часник, петрушку, запашний перець, горошком, лавровий лист. Накладаємо в банки шари з помідорів та капустяної суміші, заповнюємо нею банку до шийки. Заливаємо водою помідори та капусту в банки, накриваємо кришкою та укутуємо в рушник на 20 хвилин. Через вказаний час зливаємо воду з банок у каструлю, доводимо до кипіння. У банки додаємо оцет та окріп з каструлі. Закочуємо, перевертаємо банки вгору дно і залишаємо до повного остигання.

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