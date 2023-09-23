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Просто залийте все окропом: найпростіший рецепт заготівлі овочів на зиму

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така заготівля — просто джерело вітамінів на зиму.
Така заготівля — просто джерело вітамінів на зиму.

Вам не доведеться довго стояти на кухні

Овочева закуска на зиму – це чудова інвестиція у зимовий затишок. Якось увечері, коли не захочете готувати, ви відкриєте баночку і подякуйте собі за цю ідеальну заготівлю.

Мариновані помідори з капустою від "Бабусиних рецептів" — це чудова альтернатива класичним маринованим помідорам. На її приготування ви витратите трохи часу, але насолоджуватиметеся всю зиму.

Як приготувати помідори з капустою на зиму

Інгредієнти на 2 літрові банки:

  • помідори – 750 г;
  • капуста – 250 г;
  • перець солодкий — 1/2 шт.;
  • морква – 1/3 шт.;
  • часник – 4 зубчики;
  • кріп – парасольки;
  • петрушка – 1 пучок;
  • перець запашний – 3 шт.;
  • перець горошком – 4 шт.;
  • лавровий лист;
  • оцет 9% — 5 ст. л.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • сіль – 1 ст.

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі миємо та чистимо. Капусту дрібно шаткуємо. Солодкий перець нарізаємо дрібними шматочками. Моркву натираємо на корейській тертці, викладаємо разом із перцем у капусту.
  2. Банки стерилізуємо зручним способом. Викладаємо парасольку кропу, часник, петрушку, запашний перець, горошком, лавровий лист. Накладаємо в банки шари з помідорів та капустяної суміші, заповнюємо нею банку до шийки.
  3. Заливаємо водою помідори та капусту в банки, накриваємо кришкою та укутуємо в рушник на 20 хвилин. Через вказаний час зливаємо воду з банок у каструлю, доводимо до кипіння.
  4. У банки додаємо оцет та окріп з каструлі. Закочуємо, перевертаємо банки вгору дно і залишаємо до повного остигання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати консервацію. Так вона простоїть, доки не з’їсте.

Теги:
#Рецепт #Заготовки на зиму #Консервація #Готуємо вдома