Просто залийте все окропом: найпростіший рецепт заготівлі овочів на зиму
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Овочева закуска на зиму – це чудова інвестиція у зимовий затишок. Якось увечері, коли не захочете готувати, ви відкриєте баночку і подякуйте собі за цю ідеальну заготівлю.
Мариновані помідори з капустою від "Бабусиних рецептів" — це чудова альтернатива класичним маринованим помідорам. На її приготування ви витратите трохи часу, але насолоджуватиметеся всю зиму.
Як приготувати помідори з капустою на зиму
Інгредієнти на 2 літрові банки:
- помідори – 750 г;
- капуста – 250 г;
- перець солодкий — 1/2 шт.;
- морква – 1/3 шт.;
- часник – 4 зубчики;
- кріп – парасольки;
- петрушка – 1 пучок;
- перець запашний – 3 шт.;
- перець горошком – 4 шт.;
- лавровий лист;
- оцет 9% — 5 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль – 1 ст.
Спосіб приготування:
- Всі овочі миємо та чистимо. Капусту дрібно шаткуємо. Солодкий перець нарізаємо дрібними шматочками. Моркву натираємо на корейській тертці, викладаємо разом із перцем у капусту.
- Банки стерилізуємо зручним способом. Викладаємо парасольку кропу, часник, петрушку, запашний перець, горошком, лавровий лист. Накладаємо в банки шари з помідорів та капустяної суміші, заповнюємо нею банку до шийки.
- Заливаємо водою помідори та капусту в банки, накриваємо кришкою та укутуємо в рушник на 20 хвилин. Через вказаний час зливаємо воду з банок у каструлю, доводимо до кипіння.
- У банки додаємо оцет та окріп з каструлі. Закочуємо, перевертаємо банки вгору дно і залишаємо до повного остигання.
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