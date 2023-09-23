Вам навіть варити нічого не доведеться: таку аджику будете відрами закривати і відрами їсти (відео)
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Вас приємно здивує простота приготування
Аджика — це гостра приправа, яка ідеально підходить до м’ясних страв. В її основі – помідори, болгарський перець, іноді кабачки. Для пікантного смаку кулінари додають в аджику перець, часник, горіхи та зелень. Готувати її можна по-різному: у сирому вигляді без варіння, а також у вареному.
"Ліниву" аджику без варіння нам пропонує marisha_recepti на своїй сторінці в Instagram. Спробуйте — і ви готуватимете аджику тільки за цим рецептом!
Як приготувати аджику без варіння
Інгредієнти на 1 літр аджики:
- солодкий перець – 0,5 кг;
- часник – 5 головок;
- гострий перець чилі;
- волоські горіхи – 300 г;
- яблучний оцет — 1-2 ст. л.;
- сіль — 40-50 г;
- коріандр – 50 г;
- петрушки.
Спосіб приготування:
- Всі необхідні овочі промийте і почистьте, пропустіть через м’ясорубку.
- Солодкий перець пропустіть через м’ясорубку окремо та процідіть зайву рідину. Додайте сіль, оцет, коріандр, подрібнену зелень. Ретельно все перемішайте.
- Масу, що вийшла, розкладіть в банки, закрийте кришками та зберігайте в холодильнику. Така аджика може зберігатись до року.
Аджику намазуйте на грінки з білого хліба за рецептом "Телеграфа" та подавайте до перших страв. Смачного!