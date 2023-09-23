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Вам навіть варити нічого не доведеться: таку аджику будете відрами закривати і відрами їсти (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ароматна та смачна аджика готується швидко
Ароматна та смачна аджика готується швидко. Фото 24 канал

Вас приємно здивує простота приготування

Аджика — це гостра приправа, яка ідеально підходить до м’ясних страв. В її основі – помідори, болгарський перець, іноді кабачки. Для пікантного смаку кулінари додають в аджику перець, часник, горіхи та зелень. Готувати її можна по-різному: у сирому вигляді без варіння, а також у вареному.

"Ліниву" аджику без варіння нам пропонує marisha_recepti на своїй сторінці в Instagram. Спробуйте — і ви готуватимете аджику тільки за цим рецептом!

Як приготувати аджику без варіння

Інгредієнти на 1 літр аджики:

  • солодкий перець – 0,5 кг;
  • часник – 5 головок;
  • гострий перець чилі;
  • волоські горіхи – 300 г;
  • яблучний оцет — 1-2 ст. л.;
  • сіль — 40-50 г;
  • коріандр – 50 г;
  • петрушки.

Спосіб приготування:

  1. Всі необхідні овочі промийте і почистьте, пропустіть через м’ясорубку.
  2. Солодкий перець пропустіть через м’ясорубку окремо та процідіть зайву рідину. Додайте сіль, оцет, коріандр, подрібнену зелень. Ретельно все перемішайте.
  3. Масу, що вийшла, розкладіть в банки, закрийте кришками та зберігайте в холодильнику. Така аджика може зберігатись до року.

Аджику намазуйте на грінки з білого хліба за рецептом "Телеграфа" та подавайте до перших страв. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Готуємо вдома #аджика