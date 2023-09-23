Навіщо додавати сире яйце в каву: незвичайний рецепт напою по-в’єтнамськи

Близькі спочатку здивуються, але полюблять із першого ковтка

Без філіжанки ароматної кави ми вже не уявляємо собі ранок. Рецептів її приготування неймовірна кількість — від бадьорої кави з перцем чилі до дивовижного напою з сіллю.

Сьогодні ми підірвемо мозок зовсім незвичайним рецептом кави з яйцем. Shuba розповідає, що саме в такий спосіб люблять пити напій у В’єтнамі. Кава з солодкою яєчною піною додасть сили та енергії, а сам напій буде більш насиченим та смачним.

Як приготувати в’єтнамську каву з яйцем

Інгредієнти на 4 порції

Для кави:

кава арабіка мелена — 60 г;

вода гаряча — 4.5 склянки;

какао-порошок — до свого смаку.

Для піни;

яйце куряче, жовток — 2 шт.;

згущене молоко — 1/2 склянки;

ванільний екстракт — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Яєчні жовтки, згущене молоко і ваніль збивайте в блендері на високій швидкості близько 10 хвилин. У вас повинна вийти суміш, схожа на тісто для торта. Щоб перевірити правильність консистенції, викладіть трохи піни на склянку води: якщо вона плаває – все гаразд. Каву заваріть будь-яким зручним для вас способом, половину чашки відставте. Напій, що залишився, розділіть на 4 чашки. У кожну викладіть 1-2 столові ложки збитої яєчної піни. У кожну чашку через піну налийте трохи залишеної на початку кави, залишених на початку, через піну. За бажанням посипте какао-порошком, корицею або мускатним горіхом і подавайте.

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