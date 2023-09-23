Навіщо додавати сире яйце в каву: незвичайний рецепт напою по-в’єтнамськи
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Близькі спочатку здивуються, але полюблять із першого ковтка
Без філіжанки ароматної кави ми вже не уявляємо собі ранок. Рецептів її приготування неймовірна кількість — від бадьорої кави з перцем чилі до дивовижного напою з сіллю.
Сьогодні ми підірвемо мозок зовсім незвичайним рецептом кави з яйцем. Shuba розповідає, що саме в такий спосіб люблять пити напій у В’єтнамі. Кава з солодкою яєчною піною додасть сили та енергії, а сам напій буде більш насиченим та смачним.
Як приготувати в’єтнамську каву з яйцем
Інгредієнти на 4 порції
Для кави:
- кава арабіка мелена — 60 г;
- вода гаряча — 4.5 склянки;
- какао-порошок — до свого смаку.
Для піни;
- яйце куряче, жовток — 2 шт.;
- згущене молоко — 1/2 склянки;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Яєчні жовтки, згущене молоко і ваніль збивайте в блендері на високій швидкості близько 10 хвилин. У вас повинна вийти суміш, схожа на тісто для торта. Щоб перевірити правильність консистенції, викладіть трохи піни на склянку води: якщо вона плаває – все гаразд.
- Каву заваріть будь-яким зручним для вас способом, половину чашки відставте.
- Напій, що залишився, розділіть на 4 чашки. У кожну викладіть 1-2 столові ложки збитої яєчної піни.
- У кожну чашку через піну налийте трохи залишеної на початку кави, залишених на початку, через піну. За бажанням посипте какао-порошком, корицею або мускатним горіхом і подавайте.
Пропонуємо приготувати незвичайну каву з часником по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Він вас точно підбадьорить!