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Навіщо додавати сире яйце в каву: незвичайний рецепт напою по-в’єтнамськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ця кава надасть необхідної енергії з ранку
Ця кава надасть необхідної енергії з ранку. Фото shuba.life

Близькі спочатку здивуються, але полюблять із першого ковтка

Без філіжанки ароматної кави ми вже не уявляємо собі ранок. Рецептів її приготування неймовірна кількість — від бадьорої кави з перцем чилі до дивовижного напою з сіллю.

Сьогодні ми підірвемо мозок зовсім незвичайним рецептом кави з яйцем. Shuba розповідає, що саме в такий спосіб люблять пити напій у В’єтнамі. Кава з солодкою яєчною піною додасть сили та енергії, а сам напій буде більш насиченим та смачним.

Як приготувати в’єтнамську каву з яйцем

Інгредієнти на 4 порції

Для кави:

  • кава арабіка мелена — 60 г;
  • вода гаряча — 4.5 склянки;
  • какао-порошок — до свого смаку.

Для піни;

  • яйце куряче, жовток — 2 шт.;
  • згущене молоко — 1/2 склянки;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Яєчні жовтки, згущене молоко і ваніль збивайте в блендері на високій швидкості близько 10 хвилин. У вас повинна вийти суміш, схожа на тісто для торта. Щоб перевірити правильність консистенції, викладіть трохи піни на склянку води: якщо вона плаває – все гаразд.
  2. Каву заваріть будь-яким зручним для вас способом, половину чашки відставте.
  3. Напій, що залишився, розділіть на 4 чашки. У кожну викладіть 1-2 столові ложки збитої яєчної піни.
  4. У кожну чашку через піну налийте трохи залишеної на початку кави, залишених на початку, через піну. За бажанням посипте какао-порошком, корицею або мускатним горіхом і подавайте.

Пропонуємо приготувати незвичайну каву з часником по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Він вас точно підбадьорить!

Теги:
#В'єтнам #Рецепт #Кава #Готуємо вдома