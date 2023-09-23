Вам не знадобиться ні сковорода, ні духовка: рецепт пишного омлету лише з трьох інгредієнтів

Ви приготуєте страву за лічені секунди

Ідеальний ранок завжди починається з ідеального сніданку, а ідеальний сніданок завжди має бути смачним, корисним та швидким у приготуванні. Зазвичай ми любимо посмакувати вранці класичним омлетом, за бажанням додаючи до страв улюблені продукти.

А чи можна приготувати пишну яєчню, маючи під рукою лише яйця, молоко, сіль та вершкове масло? Можна, і "Бабусині рецепти" розповідають, як це зробити без зайвої мороки лише за лічені хвилини. До того ж вам не знадобиться ні сковорода, ні духовка, а результат вас вразить. Зацікавлені? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати пишну яєчню

Інгредієнти:

яйця – 4 шт.;

сіль — щіпка;

молоко – 200 мл;

вершкове масло – 30 г.

Спосіб приготування:

У миску розбиваємо яйця, солимо, виливаємо молоко. Усі інгредієнти збиваємо до однорідного стану та переливаємо масу у скляну тару відповідного розміру. У каструлю наливаємо невелику кількість води. Поміщаємо скляну тару з яєчною масою у каструлю. Розігріваємо воду у каструлі. У яєчну суміш додаємо вершкове масло. Каструлю з яєчною сумішшю накриваємо кришкою та залишаємо омлет на середньому вогні на 15 хвилин.

Рекомендуємо приготувати менемен — яєчню по-турецьки за рецептом "Телеграфа". Для такого сніданку вам не знадобиться ні ложка, ні вилка.