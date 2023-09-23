Вам не знадобиться ні сковорода, ні духовка: рецепт пишного омлету лише з трьох інгредієнтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ви приготуєте страву за лічені секунди
Ідеальний ранок завжди починається з ідеального сніданку, а ідеальний сніданок завжди має бути смачним, корисним та швидким у приготуванні. Зазвичай ми любимо посмакувати вранці класичним омлетом, за бажанням додаючи до страв улюблені продукти.
А чи можна приготувати пишну яєчню, маючи під рукою лише яйця, молоко, сіль та вершкове масло? Можна, і "Бабусині рецепти" розповідають, як це зробити без зайвої мороки лише за лічені хвилини. До того ж вам не знадобиться ні сковорода, ні духовка, а результат вас вразить. Зацікавлені? Тоді йдемо готувати.
Як приготувати пишну яєчню
Інгредієнти:
- яйця – 4 шт.;
- сіль — щіпка;
- молоко – 200 мл;
- вершкове масло – 30 г.
Спосіб приготування:
- У миску розбиваємо яйця, солимо, виливаємо молоко. Усі інгредієнти збиваємо до однорідного стану та переливаємо масу у скляну тару відповідного розміру.
- У каструлю наливаємо невелику кількість води. Поміщаємо скляну тару з яєчною масою у каструлю. Розігріваємо воду у каструлі. У яєчну суміш додаємо вершкове масло.
- Каструлю з яєчною сумішшю накриваємо кришкою та залишаємо омлет на середньому вогні на 15 хвилин.
Рекомендуємо приготувати менемен — яєчню по-турецьки за рецептом "Телеграфа". Для такого сніданку вам не знадобиться ні ложка, ні вилка.