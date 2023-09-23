Улюблена страва дідуся: такі макарони ви проковтнете разом із тарілкою
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Смачний та бюджетний варіант вечері
Макарони по-флотськи – це дуже смачний варіант сімейної вечері. Готується страва із простих продуктів, та й часу для цього потрібно небагато.
А пам’ятаєте, як у дитинстві готував цю страву дідусь? Він намагався зробити вечерю смачною, використовуючи ще менше продуктів та часу. Рецептом таких макаронів по-дідівськи поділилася "Господинька". Страва виходить не менш смачною, ніж класичний варіант, але підкорює своєю простотою приготування. Спробуємо?
Як приготувати макарони по-дідівськи
Інгредієнти:
- макарони – 400 г;
- відварене м’ясо (свинина, курка, яловичина) – 200 г;
- бульйон – 200 мл;
- вершкове масло – 40 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, чорний перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Відварене до готовності м’ясо розриваємо на волокна.
- Цибулю чистимо, миємо, обсмажуємо до прозорості та додаємо м’ясо. Тримаємо на сковороді ще хвилину.
- До м’яса з цибулею вливаємо 2 черпаки бульйону, тушкуємо все протягом 5 хвилин.
- Макарони відварюємо до готовності у підсоленій воді, додаємо в сковороду до м’яса та перемішуємо.
- Додаємо вершкове масло, при необхідності солимо і перчимо, залишаємо настоятися 5-10 хвилин під кришкою і подаємо на стіл.
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