Улюблена страва дідуся: такі макарони ви проковтнете разом із тарілкою

Смачний та бюджетний варіант вечері

Макарони по-флотськи – це дуже смачний варіант сімейної вечері. Готується страва із простих продуктів, та й часу для цього потрібно небагато.

А пам’ятаєте, як у дитинстві готував цю страву дідусь? Він намагався зробити вечерю смачною, використовуючи ще менше продуктів та часу. Рецептом таких макаронів по-дідівськи поділилася "Господинька". Страва виходить не менш смачною, ніж класичний варіант, але підкорює своєю простотою приготування. Спробуємо?

Як приготувати макарони по-дідівськи

Інгредієнти:

макарони – 400 г;

відварене м’ясо (свинина, курка, яловичина) – 200 г;

бульйон – 200 мл;

вершкове масло – 40 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль, чорний перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Відварене до готовності м’ясо розриваємо на волокна. Цибулю чистимо, миємо, обсмажуємо до прозорості та додаємо м’ясо. Тримаємо на сковороді ще хвилину. До м’яса з цибулею вливаємо 2 черпаки бульйону, тушкуємо все протягом 5 хвилин. Макарони відварюємо до готовності у підсоленій воді, додаємо в сковороду до м’яса та перемішуємо. Додаємо вершкове масло, при необхідності солимо і перчимо, залишаємо настоятися 5-10 хвилин під кришкою і подаємо на стіл.

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