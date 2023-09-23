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Приготуйте, поки ще є баклажани: копійчана страва, яку близькі з’їдять разом із тарілкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей овочевий салат здивує навіть вибагливих гурманів
Цей овочевий салат здивує навіть вибагливих гурманів. Фото smachnonews.24tv.ua

Півгодини — і страва готова

Смак баклажанів можуть вразити всіх. Дітям подобаються овочеві чипси, дорослі щоліта об’їдаються баклажанними котлетами.

Сьогодні ми разом зі Smachnonews з’єднаємо баклажан із різноманітними інгредієнтами в одному салаті. Ця страва не просто здивує, вона подарує вам справжню насолоду!

Як приготувати салат з баклажанів

Інгредієнти на 4 порції:

  • 240 грамів баклажанів;
  • 200 г салату;
  • 1 червоний болгарський перець;
  • 1 червона цибуля;
  • 1 помідор;
  • 100 г сиру фета 100;
  • половина жовтого перцю;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • спеції: сіль, перець, свіжа петрушка, сік лимонний, прованські трави.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани промийте, наріжте скибочками, посоліть, залиште відпочити приблизно на півгодини. Через 30 хвилин зберіть з овочів сік паперовим рушником.
  2. Сковороду-гриль ретельно розігрійте, викладіть туди скибочки баклажанів, обсмажте до м’якості — на це піде близько 12 хвилин.
  3. Перець помийте, очистьте, наріжте соломкою та обсмажте на сковороді 15 хвилин.
  4. Салат промийте та викладіть на дно великої миски. Додайте баклажани та перець.
  5. Помийте цибулю та помідори. Цибулю наріжте пір’ям, а помідори великими шматочками та додайте до інших інгредієнтів.
  6. Для приготування заправки в мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль, перець, трави. Заправте салат, посипте подрібненим сиром фета та подавайте.

Рекомендуємо приготувати фантастичні баклажани по-італійськи за рецептом "Телеграфа". Вам обов’язково сподобається ця страва.

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