Приготуйте, поки ще є баклажани: копійчана страва, яку близькі з’їдять разом із тарілкою
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Півгодини — і страва готова
Смак баклажанів можуть вразити всіх. Дітям подобаються овочеві чипси, дорослі щоліта об’їдаються баклажанними котлетами.
Сьогодні ми разом зі Smachnonews з’єднаємо баклажан із різноманітними інгредієнтами в одному салаті. Ця страва не просто здивує, вона подарує вам справжню насолоду!
Як приготувати салат з баклажанів
Інгредієнти на 4 порції:
- 240 грамів баклажанів;
- 200 г салату;
- 1 червоний болгарський перець;
- 1 червона цибуля;
- 1 помідор;
- 100 г сиру фета 100;
- половина жовтого перцю;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- спеції: сіль, перець, свіжа петрушка, сік лимонний, прованські трави.
Спосіб приготування:
- Баклажани промийте, наріжте скибочками, посоліть, залиште відпочити приблизно на півгодини. Через 30 хвилин зберіть з овочів сік паперовим рушником.
- Сковороду-гриль ретельно розігрійте, викладіть туди скибочки баклажанів, обсмажте до м’якості — на це піде близько 12 хвилин.
- Перець помийте, очистьте, наріжте соломкою та обсмажте на сковороді 15 хвилин.
- Салат промийте та викладіть на дно великої миски. Додайте баклажани та перець.
- Помийте цибулю та помідори. Цибулю наріжте пір’ям, а помідори великими шматочками та додайте до інших інгредієнтів.
- Для приготування заправки в мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль, перець, трави. Заправте салат, посипте подрібненим сиром фета та подавайте.
Рекомендуємо приготувати фантастичні баклажани по-італійськи за рецептом "Телеграфа". Вам обов’язково сподобається ця страва.