Стародавній козачий рецепт: простий пиріг з незвичайною начинкою

Смачна та особлива страва з підручних продуктів

Українські традиційні страви — це не лише червоний борщ та полтавські вареники. Це ще й приголомшливий козачий пиріг із лівером.

Рецептом смачної та поживної випічки ділиться Shuba. Цей рецепт був популярним у часи, коли було не заведено викидати будь-які інгредієнти, включаючи нутрощі тварин. Якщо ви любите такі продукти, як серце, печінка та легені, цей пиріг саме для вас.

Як приготувати козачий пиріг з лівером

Інгредієнти на 8 порцій:

Для тіста:

борошно — 300 г;

молоко 2,8% — 250 г;

дріжджі пресовані — 30 г;

цукор — 1 ст. л.;

яйця курячі — 2 шт.;

олія соняшникова — 90 мл;

сіль — до свого смаку.

Для начинки;

серце яловиче — 300 г;

печінка яловича — 300 г;

легка яловича — 300 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

олія соняшникова — 80 мл;

яйця курячі — 3 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Дріжджі з цукром розчиніть у теплому молоці, додайте половину борошна, розмішайте до однорідного стану та залиште у теплому місці на 2 години. В отриману опару додайте яйця, сіль, борошно, що залишилося, і замісіть тісто. В кінці замішування додайте масло, все вимісіть, накрийте рушником, залиште тісто підходити ще на 1,5 години. Усередині один раз обомніть тісто. Серце та легені промийте та замочіть їх у холодній воді. Через годину наріжте їх та відваріть в окремому посуді. Серце необхідно варити 1,5 год, легені – 1 год. Печінку промийте, наріжте шматочками та обсмажте на сковороді з 2 ст. л. олії 10 хвилин. Серце, легені та печінку поріжте на шматочки та пропустіть через м’ясорубку. Цибулю помийте, почистьте, наріжте маленькими кубиками та обсмажте в олії, що залишилася, до золотистого кольору. Змішайте з фаршем, додайте сіль, перець і перемішайте. Яйця зваріть круто, охолодіть, очистьте і наріжте кружальцями. Тісто обомніть і 2/3 розкотіть у коло за розміром форми із запасом на борти. Форму змастіть олією, розігрійте духовку до 180°С. Викладіть тісто у форму та сформуйте бортики. Зверху викладіть начинку з фаршу, на неї кружечки яєць. Накрийте тістом, що залишилося, защипніть краї та залиште на 30 хвилин. Через півгодини поставте в духовку на 60-70 хвилин. Пиріг готовий!

Він добре поєднується з салатами, різноманітними соусами чи квашеною капустою. Смачного!