Стародавній козачий рецепт: простий пиріг з незвичайною начинкою
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Смачна та особлива страва з підручних продуктів
Українські традиційні страви — це не лише червоний борщ та полтавські вареники. Це ще й приголомшливий козачий пиріг із лівером.
Рецептом смачної та поживної випічки ділиться Shuba. Цей рецепт був популярним у часи, коли було не заведено викидати будь-які інгредієнти, включаючи нутрощі тварин. Якщо ви любите такі продукти, як серце, печінка та легені, цей пиріг саме для вас.
Як приготувати козачий пиріг з лівером
Інгредієнти на 8 порцій:
Для тіста:
- борошно — 300 г;
- молоко 2,8% — 250 г;
- дріжджі пресовані — 30 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- олія соняшникова — 90 мл;
- сіль — до свого смаку.
Для начинки;
- серце яловиче — 300 г;
- печінка яловича — 300 г;
- легка яловича — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- олія соняшникова — 80 мл;
- яйця курячі — 3 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Дріжджі з цукром розчиніть у теплому молоці, додайте половину борошна, розмішайте до однорідного стану та залиште у теплому місці на 2 години.
- В отриману опару додайте яйця, сіль, борошно, що залишилося, і замісіть тісто. В кінці замішування додайте масло, все вимісіть, накрийте рушником, залиште тісто підходити ще на 1,5 години. Усередині один раз обомніть тісто.
- Серце та легені промийте та замочіть їх у холодній воді. Через годину наріжте їх та відваріть в окремому посуді. Серце необхідно варити 1,5 год, легені – 1 год.
- Печінку промийте, наріжте шматочками та обсмажте на сковороді з 2 ст. л. олії 10 хвилин.
- Серце, легені та печінку поріжте на шматочки та пропустіть через м’ясорубку.
- Цибулю помийте, почистьте, наріжте маленькими кубиками та обсмажте в олії, що залишилася, до золотистого кольору. Змішайте з фаршем, додайте сіль, перець і перемішайте.
- Яйця зваріть круто, охолодіть, очистьте і наріжте кружальцями.
- Тісто обомніть і 2/3 розкотіть у коло за розміром форми із запасом на борти.
- Форму змастіть олією, розігрійте духовку до 180°С.
- Викладіть тісто у форму та сформуйте бортики. Зверху викладіть начинку з фаршу, на неї кружечки яєць. Накрийте тістом, що залишилося, защипніть краї та залиште на 30 хвилин.
- Через півгодини поставте в духовку на 60-70 хвилин. Пиріг готовий!
Він добре поєднується з салатами, різноманітними соусами чи квашеною капустою. Смачного!