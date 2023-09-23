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Стародавній козачий рецепт: простий пиріг з незвичайною начинкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Якщо ви любите субпродукти, цей пиріг для вас
Якщо ви любите субпродукти, цей пиріг для вас. Фото shuba.life

Смачна та особлива страва з підручних продуктів

Українські традиційні страви — це не лише червоний борщ та полтавські вареники. Це ще й приголомшливий козачий пиріг із лівером.

Рецептом смачної та поживної випічки ділиться Shuba. Цей рецепт був популярним у часи, коли було не заведено викидати будь-які інгредієнти, включаючи нутрощі тварин. Якщо ви любите такі продукти, як серце, печінка та легені, цей пиріг саме для вас.

Як приготувати козачий пиріг з лівером

Інгредієнти на 8 порцій:

Для тіста:

  • борошно — 300 г;
  • молоко 2,8% — 250 г;
  • дріжджі пресовані — 30 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • олія соняшникова — 90 мл;
  • сіль — до свого смаку.

Для начинки;

  • серце яловиче — 300 г;
  • печінка яловича — 300 г;
  • легка яловича — 300 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • олія соняшникова — 80 мл;
  • яйця курячі — 3 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Дріжджі з цукром розчиніть у теплому молоці, додайте половину борошна, розмішайте до однорідного стану та залиште у теплому місці на 2 години.
  2. В отриману опару додайте яйця, сіль, борошно, що залишилося, і замісіть тісто. В кінці замішування додайте масло, все вимісіть, накрийте рушником, залиште тісто підходити ще на 1,5 години. Усередині один раз обомніть тісто.
  3. Серце та легені промийте та замочіть їх у холодній воді. Через годину наріжте їх та відваріть в окремому посуді. Серце необхідно варити 1,5 год, легені – 1 год.
  4. Печінку промийте, наріжте шматочками та обсмажте на сковороді з 2 ст. л. олії 10 хвилин.
  5. Серце, легені та печінку поріжте на шматочки та пропустіть через м’ясорубку.
  6. Цибулю помийте, почистьте, наріжте маленькими кубиками та обсмажте в олії, що залишилася, до золотистого кольору. Змішайте з фаршем, додайте сіль, перець і перемішайте.
  7. Яйця зваріть круто, охолодіть, очистьте і наріжте кружальцями.
  8. Тісто обомніть і 2/3 розкотіть у коло за розміром форми із запасом на борти.
  9. Форму змастіть олією, розігрійте духовку до 180°С.
  10. Викладіть тісто у форму та сформуйте бортики. Зверху викладіть начинку з фаршу, на неї кружечки яєць. Накрийте тістом, що залишилося, защипніть краї та залиште на 30 хвилин.
  11. Через півгодини поставте в духовку на 60-70 хвилин. Пиріг готовий!

Він добре поєднується з салатами, різноманітними соусами чи квашеною капустою. Смачного!

Теги:
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