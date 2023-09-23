Два яйця та ложка майонезу: такого фантастичного печива ви ще не куштували
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Кулінари ще за радянської окупації навчились класти майонез у тісто, і недарма
Ми розповідали, як приготувати смачне печиво з яблучною начинкою. Тепер ділимось рецептом печива, який може здатись комусь чудернацьким — через використання у тісті майонезу.
Для приготування потрібно мінімум часу та продуктів. У результаті ви отримаєте багато смачного печива. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- Борошно – 4 склянки;
- Вершкове масло – 200 грамів;
- Яйця – 2 штуки;
- Цукор – 1 склянка;
- Майонез – 2 столові ложки;
- Сода – пів чайної ложки;
- Кефір – 1 столова ложка;
- Ванілін – на смак.
Спосіб приготування:
- Перетираємо м’яке вершкове масло з цукром. До отриманої маси додаємо майонез та необхідну кількість яєць.
- Соду гасимо кефіром та додаємо у миску з іншими продуктами. Туди ж кладемо ванілін. Перемішуємо.
- До майбутнього тіста додаємо просіяне борошно та повільно й обережно замішуємо. Робимо це, доки воно не стане приємним на дотик та еластичним. Накриваємо миску з готовим тістом харчовою плівкою та залишаємо постояти.
- Пропускаємо тісто через м’ясорубку, аби вийшло печиво красивої форми. Втім сформувати його можна будь-яким чином.
- Печиво випікаємо у попередньо розігрітій духовці при 200 градусів. орієнтовний час випікання — 20-25 хвилин.
Таке печиво лишається дуже смачним і на наступний день. Це ідеальний супутник смачної кави.