Всі гості попросять рецепт: один дешевий компонент зробить звичну "Мімозу" неймовірною

Спробуйте готувати так — і впевнитесь, що цей шар там повинен бути

Багато хто вважає класичну "Мімозу" наріжним каменем святкового столу. Вона була одним із найпопулярніших салатів за радянських часів. І досі є любителі цієї закуски з рибкою — вона максимально проста, при тому що поєднання продуктів — максимально виграшне.

І, хоч технологія приготування стала, на Ukr.Media радять переглянути звичний рецепт. Річ піде про те, щоб додати ще один шар. Спробуйте — і будете готувати тільки так.

До складу "Мімози" традиційно входить кілька шарів: рибний, картопляний, цибулевий, яєчний і майонезний. Іноді в салаті можна зустріти й відварену моркву. Її люблять для балансу смаку класти досвідчені кулінари.

Але можна піти на хитрість, і змішати коренеплід з одним інгредієнтом. Річ йде про домашні сухарики з хліба. Їх потрібно небагато — вистачить і 50 грамів. Їх можна заздалегідь дрібно розкришити або ж сухарями посипати ними моркву під час викладання салату.

"Мімоза" таким чином вийде хрусткою і матиме цікавий смак. Також ми ділились рецептом цікавої страви з баклажанів.