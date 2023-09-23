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Достатньо взяти лаваш: цей лінивий пиріг можна робити хоч щодня

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Найледачіша лазанья в світі
Найледачіша лазанья в світі. Фото Новини Live

Не потребує особливих зусиль для приготування

Лаваш — чудовий чіт-код для тих, хто любить смачно поїсти, але не любить возитися з тістом. Якщо ви вже готували піцу на лаваші, вам точно сподобається і цей рецепт пирога.

Швидкий пиріг з сиром не потребує зусиль, а виходить шалено смачним. Як його готувати, розповіли на порталі "Порадниця". На його підготовку потрібно не більше 15 хвилин часу.

Інгредієнти:

  • лаваш – 3 листа;
  • кефір або рідкий йогурт без цукру – 400 мл;
  • 4 яйця;
  • кисломолочний сир 5% – 250 г;
  • сушені томати з базиліком та часником (приправа) – 2 ст.л;
  • сіль та перець;
  • вершкове масло – 30 г.

Спосіб приготування:

  1. Для заливки в мисці змішуємо кефір, 4 яйця, сушені томати з базиліком та часником. Додаємо чайну ложку солі і трохи чорного меленого перцю. Перемішуємо до однорідності.
  2. Для начинки сир розминаємо виделкою. Пробивати блендером не треба — важливо, щоб він відчувався у пирозі. Сир з’єднуємо із заливкою, перемішуємо виделкою та відставляємо в сторону.
  3. Кожен лист лаваша складаємо гармошкою і таким собі "віялом" викладаємо у форму для випікання. Листи лаваша викладаємо не дуже щільно, повинен залишатись простір, щоб туди затікала начинка.
  4. Зверху розподіляємо заливку. Вони повинна закрити лаваш. Для рівномірності трохи крутимо та нахиляємо форму в різні боки.
  5. Вершкове масло нарізаємо на невеликі скибочки, викладаємо зверху. Запікаємо пиріг 40-45 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці.

Після того, як дістали пиріг, чекаємо 5-7 хвилин — щоб трохи охолов. Тоді можна нарізати. Також ми розповідали, як спекти дивовижний солодкий пиріг зі сливами.

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#Рецепт #Пиріг #Лаваш