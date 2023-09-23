Достатньо взяти лаваш: цей лінивий пиріг можна робити хоч щодня

Не потребує особливих зусиль для приготування

Лаваш — чудовий чіт-код для тих, хто любить смачно поїсти, але не любить возитися з тістом. Якщо ви вже готували піцу на лаваші, вам точно сподобається і цей рецепт пирога.

Швидкий пиріг з сиром не потребує зусиль, а виходить шалено смачним. Як його готувати, розповіли на порталі "Порадниця". На його підготовку потрібно не більше 15 хвилин часу.

Інгредієнти:

лаваш – 3 листа;

кефір або рідкий йогурт без цукру – 400 мл;

4 яйця;

кисломолочний сир 5% – 250 г;

сушені томати з базиліком та часником (приправа) – 2 ст.л;

сіль та перець;

вершкове масло – 30 г.

Спосіб приготування:

Для заливки в мисці змішуємо кефір, 4 яйця, сушені томати з базиліком та часником. Додаємо чайну ложку солі і трохи чорного меленого перцю. Перемішуємо до однорідності. Для начинки сир розминаємо виделкою. Пробивати блендером не треба — важливо, щоб він відчувався у пирозі. Сир з’єднуємо із заливкою, перемішуємо виделкою та відставляємо в сторону. Кожен лист лаваша складаємо гармошкою і таким собі "віялом" викладаємо у форму для випікання. Листи лаваша викладаємо не дуже щільно, повинен залишатись простір, щоб туди затікала начинка. Зверху розподіляємо заливку. Вони повинна закрити лаваш. Для рівномірності трохи крутимо та нахиляємо форму в різні боки. Вершкове масло нарізаємо на невеликі скибочки, викладаємо зверху. Запікаємо пиріг 40-45 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці.

Після того, як дістали пиріг, чекаємо 5-7 хвилин — щоб трохи охолов. Тоді можна нарізати. Також ми розповідали, як спекти дивовижний солодкий пиріг зі сливами.