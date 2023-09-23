Якщо залишились кабачки: такі оладки "з секретом" нагодують всю сім’ю
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Якщо ще виникає запитання "що приготувати з кабачків?"
Всі люблять класичні деруни. Але навіть трушні дерунолюби влітку хоч раз тішились оладкам з кабачка.
Овочеві тертюхи виходять дуже смачні, і дещо ніжніші, ніж традиційні картопляні. На порталі "Порадниця" як приготувати їх з м’ясною начинкою.
Інгредієнти:
- 500 г очищених кабачків
- 1 невелике яйце
- 1 маленька цибулина
- 200 г курячого фаршу
- 50 г борошна
- 2 маленькі зубчики часнику
- зелена цибуля (до смаку)
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
Спосіб приготування:
- Кабачки натираємо на середню тертку. Солимо, перемішуємо та залишаємо на 30 хв. Зелену цибулю та часник дрібно січемо.
- До фаршу додаємо сіль, перець та зелень. Перемішуємо. Кабачки ретельно віджимаємо від соку.
- На дрібній тертушці натираємо цибулю. Додаємо до кабачків. Перчимо, вбиваємо яйце, борошно, перемішуємо.
- У сковороді розігріваємо олію. Викладаємо туди по столовій ложці кабачкової маси. На кожну оладку кладемо майже повну столову ложку курячої начинки. Накриваємо фарш ще однією столовою ложкою кабачкової маси.
- Оладки, де треба, підправляємо ложкою. Смажимо їх з обох боків на несильному вогні до зарум’янення (по 5—6 хвилин з обох боків). Вкінці — накриваємо кришкою.
Такі оладки виходять страшенно смачними. Найкраще подавати їх з прохолодною сметаною або соусом на її основі.