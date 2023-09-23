Якщо залишились кабачки: такі оладки "з секретом" нагодують всю сім’ю

Якщо ще виникає запитання "що приготувати з кабачків?"

Всі люблять класичні деруни. Але навіть трушні дерунолюби влітку хоч раз тішились оладкам з кабачка.

Овочеві тертюхи виходять дуже смачні, і дещо ніжніші, ніж традиційні картопляні. На порталі "Порадниця" як приготувати їх з м’ясною начинкою.

Інгредієнти:

500 г очищених кабачків

1 невелике яйце

1 маленька цибулина

200 г курячого фаршу

50 г борошна

2 маленькі зубчики часнику

зелена цибуля (до смаку)

сіль

чорний мелений перець

олія

Спосіб приготування:

Кабачки натираємо на середню тертку. Солимо, перемішуємо та залишаємо на 30 хв. Зелену цибулю та часник дрібно січемо. До фаршу додаємо сіль, перець та зелень. Перемішуємо. Кабачки ретельно віджимаємо від соку. На дрібній тертушці натираємо цибулю. Додаємо до кабачків. Перчимо, вбиваємо яйце, борошно, перемішуємо. У сковороді розігріваємо олію. Викладаємо туди по столовій ложці кабачкової маси. На кожну оладку кладемо майже повну столову ложку курячої начинки. Накриваємо фарш ще однією столовою ложкою кабачкової маси. Оладки, де треба, підправляємо ложкою. Смажимо їх з обох боків на несильному вогні до зарум’янення (по 5—6 хвилин з обох боків). Вкінці — накриваємо кришкою.

Такі оладки виходять страшенно смачними. Найкраще подавати їх з прохолодною сметаною або соусом на її основі.