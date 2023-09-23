Цю пікантну заготівлю з’їдять до останньої банки: рецепт особливої "Карпатської" аджики

Дуже ароматний соус до м’яса і не тільки

Ми розповідали, як смачно закрити томатну пасту. Ще одна популярна помідорна заготівля — аджика.

Разом з порталом "Порадниця" ділимось рецептом особливої карпатської аджики. Соус виходить гострим, красивого яскраво-червоного кольору, з насиченим смаком і приголомшливим ароматом часнику та перцю. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 4 літри аджики.

Інгредієнти:

2 кг помідорів

2 кг солодкого червоного перцю

400 г часнику

400 г гострого червоного перцю

80—100 г солі

150 г цукру

100 мл оцту (9%)

Спосіб приготування:

У томатів вирізаємо плодоніжки. Перець і часник чистимо, довільно нарізаємо. Всі продукти пропускаємо через м’ясорубку із середньою решіткою. Викладаємо в каструлю. Ставимо на вогонь, помішуємо, доводимо до кипіння. Додаємо сіль, цукор і оцет. Перемішуємо, знову доводимо до кипіння, зменшуємо нагрів до нижче середнього. Періодично помішуючи, варимо до моменту, поки аджика почне розділятися — густа частина осяде на дно каструлі. У цей момент її можна починати розливати по банках. Процес варіння зазвичай триває 25—30 хвилин, не більше. Перед тим, як наповнювати кожну банку, добре перемішуємо аджику.

Соус виходить дуже гострий та ароматний. Така аджика чудово зберігається. Також ми розповідали, як смачно закрити баклажани.