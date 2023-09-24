Простіше тільки приготувати "Мівіну": рецепт лінивих пиріжків

Інших рецептів не шукайте — цей ідеальний

Щоб зробити смачні ситні пиріжки, зовсім не обов’язково розкочувати та випікати тісто. Можна приготувати на сковороді.

Рецепт лінивих пиріжків пропонує "ТСН". Вони готуються швидко і з простих продуктів, а виходять апетитними та смачними. Вам не знадобляться дріжджі, а тісто вимішувати не доведеться. Все дуже швидко та просто.

Як приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром на сковороді

Інгредієнти

Для тіста:

кефір – 300 г;

борошно — 220 г;

яйце – 1 шт.;

сода — 0,5 ч. л.;

сіль — 1 ч. л. (без верху).

Для начинки:

шинка – 130 г;

сир твердий – 100 г;

яйця (варені) – 2 шт.;

цибуля зелена;

олія (для смаження).

Спосіб приготування:

У миску вбийте яйце, всипте сіль, все збийте вінчиком. У масу влийте теплий кефір, всипте соду. Додайте просіяне борошно все добре перемішайте. Наріжте дрібно цибулю та шинку. Сир та яйця натріть на середній тертці. Тісто з’єднайте з начинкою, перемішайте до однорідної маси без грудочок. На сковороді розігрійте невелику кількість олії. Викладайте тісто ложкою на сковороду на невелику відстань один від одного. Пиріжки смажте на середньому вогні 3-4 хвилини з кожного боку під закритою кришкою і до рум’яності.

Рекомендуємо приготувати смажені пиріжки з яблуками за рецептом "Телеграфа". Така смакота не може не сподобатися.