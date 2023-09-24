Простіше тільки приготувати "Мівіну": рецепт лінивих пиріжків
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Інших рецептів не шукайте — цей ідеальний
Щоб зробити смачні ситні пиріжки, зовсім не обов’язково розкочувати та випікати тісто. Можна приготувати на сковороді.
Рецепт лінивих пиріжків пропонує "ТСН". Вони готуються швидко і з простих продуктів, а виходять апетитними та смачними. Вам не знадобляться дріжджі, а тісто вимішувати не доведеться. Все дуже швидко та просто.
Як приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром на сковороді
Інгредієнти
Для тіста:
- кефір – 300 г;
- борошно — 220 г;
- яйце – 1 шт.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л. (без верху).
Для начинки:
- шинка – 130 г;
- сир твердий – 100 г;
- яйця (варені) – 2 шт.;
- цибуля зелена;
- олія (для смаження).
Спосіб приготування:
- У миску вбийте яйце, всипте сіль, все збийте вінчиком. У масу влийте теплий кефір, всипте соду. Додайте просіяне борошно все добре перемішайте.
- Наріжте дрібно цибулю та шинку. Сир та яйця натріть на середній тертці.
- Тісто з’єднайте з начинкою, перемішайте до однорідної маси без грудочок.
- На сковороді розігрійте невелику кількість олії. Викладайте тісто ложкою на сковороду на невелику відстань один від одного. Пиріжки смажте на середньому вогні 3-4 хвилини з кожного боку під закритою кришкою і до рум’яності.
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