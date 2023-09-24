Зберігатися може довго, але зникне за хвилини: рецепт шоколадної пасти з горіхами

За бутерброди будуть битися і діти, і дорослі

До середини жовтня триває сезон збирання врожаю волоських горіхів. Цей дуже простий, але дуже цінний і корисний продукт часто використовується при приготуванні найрізноманітніших страв.

Сьогодні ми зі Shuba приготуємо незвичайну шоколадно-горіхову пасту на бутерброди. На смак вона нагадує горіхову, але без шкідливих домішок і консервантів. За бутерброд із цією намазкою близькі точно влаштують бійку!

Як приготувати десертну пасту з волоських горіхів

Інгредієнти на 10 порцій:

волоські горіхи — 300 г;

цукрова пудра — 3 ст. л.;

какао-порошок — 2 ст. л.;

цукор ванільний – 1 ч. л.;

рослинна олія — 0.5 ст. л.;

масло вершкове 73% — 40 г;

сіль — 0.25 ч. л.

Спосіб приготування :

На сухій сковороді підсмажте волоські горіхи протягом 7-10 хвилин. Викладіть їх у блендер, перемеліть до пастоподібної консистенції. У пасту додайте масло і знову збийте в блендері. Туди ж додайте цукрову пудру, ванільний цукор та какао із сіллю. Усі інгредієнти знову змішайте у блендері. Пасту викладіть в контейнер або піалу, додайте розм’якшене вершкове масло. Готову намазку сховайте в холодильник на декілька годинників, після чого подавайте до столу.

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