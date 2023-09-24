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Зберігатися може довго, але зникне за хвилини: рецепт шоколадної пасти з горіхами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Корисна шоколадна паста без будь-якої хімії
Корисна шоколадна паста без будь-якої хімії. Фото shuba.life

За бутерброди будуть битися і діти, і дорослі

До середини жовтня триває сезон збирання врожаю волоських горіхів. Цей дуже простий, але дуже цінний і корисний продукт часто використовується при приготуванні найрізноманітніших страв.

Сьогодні ми зі Shuba приготуємо незвичайну шоколадно-горіхову пасту на бутерброди. На смак вона нагадує горіхову, але без шкідливих домішок і консервантів. За бутерброд із цією намазкою близькі точно влаштують бійку!

Як приготувати десертну пасту з волоських горіхів

Інгредієнти на 10 порцій:

  • волоські горіхи — 300 г;
  • цукрова пудра — 3 ст. л.;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • цукор ванільний – 1 ч. л.;
  • рослинна олія — 0.5 ст. л.;
  • масло вершкове 73% — 40 г;
  • сіль — 0.25 ч. л.

Спосіб приготування :

  1. На сухій сковороді підсмажте волоські горіхи протягом 7-10 хвилин. Викладіть їх у блендер, перемеліть до пастоподібної консистенції. У пасту додайте масло і знову збийте в блендері.
  2. Туди ж додайте цукрову пудру, ванільний цукор та какао із сіллю. Усі інгредієнти знову змішайте у блендері.
  3. Пасту викладіть в контейнер або піалу, додайте розм’якшене вершкове масло. Готову намазку сховайте в холодильник на декілька годинників, після чого подавайте до столу.

Рекомендуємо приготувати "Нутеллу" зі слив та шоколаду за рецептом "Телеграфа". З такою намазкою буде смачним навіть звичайний батон.

Теги:
#Рецепт #Грецькі горіхи #Готуємо вдома #намазка