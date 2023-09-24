Надягніть на баклажани сирну "шапочку": рецепт, який змусить усіх вилизати тарілки

Ресторанна страва із простих продуктів

Баклажани – дуже корисні та прості у приготуванні овочі. З можна приготувати багато смачних і корисних страв.

Якщо здається, що всі рецепти перепробувані, пропонуємо приготувати баклажани під сирною "шапочкою" за рецептом Рrostoway. Страви ідеальна як закуска і чудово підходить до м’ясних страв. Спробуйте – і готуватимете до кінця "баклажанного" сезону.

Як приготувати баклажани під сирною "шапочкою"

Інгредієнти:

баклажан — 1 шт.;

помідори – 2 шт.;

сир твердий – 72 г;

часник – 2 зубчики;

сіль, зелень — на свій смак.

Спосіб приготування:

Часник очистьте від лушпиння і наріжте шматочками. Помідори помийте, поріжте тоненькими кружальцями. Баклажан помийте, поріжте на кружальця завтовшки 8-10 мм, посоліть, складіть в миску і залиште на 30 хвилин. Через півгодини промийте овочі, просушіть — у цьому випадку баклажани не гірчитимуть. Розкладіть кружечки баклажанів на застелене пергаментом деко. На кожен кружечок покладіть кілька маленьких шматочків часнику, зверху покладіть кружечки помідора. Твердий сир натріть на великій тертці та присипте кожен кружальце баклажана з помідором. Відправте страву в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Готові баклажани перекладіть на тарілку, прикрасьте подрібненою зеленню.

Рекомендуємо приготувати баклажани по-азербайджанськи за рецептом "Телеграфа". Ви здивуєте їм друзів та близьких.