Надягніть на баклажани сирну "шапочку": рецепт, який змусить усіх вилизати тарілки
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Ресторанна страва із простих продуктів
Баклажани – дуже корисні та прості у приготуванні овочі. З можна приготувати багато смачних і корисних страв.
Якщо здається, що всі рецепти перепробувані, пропонуємо приготувати баклажани під сирною "шапочкою" за рецептом Рrostoway. Страви ідеальна як закуска і чудово підходить до м’ясних страв. Спробуйте – і готуватимете до кінця "баклажанного" сезону.
Як приготувати баклажани під сирною "шапочкою"
Інгредієнти:
- баклажан — 1 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- сир твердий – 72 г;
- часник – 2 зубчики;
- сіль, зелень — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Часник очистьте від лушпиння і наріжте шматочками. Помідори помийте, поріжте тоненькими кружальцями.
- Баклажан помийте, поріжте на кружальця завтовшки 8-10 мм, посоліть, складіть в миску і залиште на 30 хвилин. Через півгодини промийте овочі, просушіть — у цьому випадку баклажани не гірчитимуть.
- Розкладіть кружечки баклажанів на застелене пергаментом деко.
- На кожен кружечок покладіть кілька маленьких шматочків часнику, зверху покладіть кружечки помідора.
- Твердий сир натріть на великій тертці та присипте кожен кружальце баклажана з помідором. Відправте страву в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів.
- Готові баклажани перекладіть на тарілку, прикрасьте подрібненою зеленню.
Рекомендуємо приготувати баклажани по-азербайджанськи за рецептом "Телеграфа". Ви здивуєте їм друзів та близьких.