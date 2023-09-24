Рецепт-виручалочка: овочеві оладки із секретом можна і на святковий стіл подавати

Ще один спосіб смачно приготувати кабачки

Кабачки — король сезону. Скільки страв ми з ним приготували: овочі в приголомшливому клярі, і овочеву запіканку, і сирну запіканку з кабачками.

Кабачкові оладки — надійний спосіб порадувати домашніх! І хоча ми їх готували вже не один раз, але все ж цією стравою можна здивувати. Просто додайте у страву сир за порадою "Важно знать" — і вам забезпечений приємний смак із мінімумом калорій. Страва точно сподобається і вам, і вашим близьким.

Як приготувати оладки кабачкові з сиром

Інгредієнти:

1 кг кабачків;

200 г твердого сиру;

3 курячі яйця;

6 ст. л. борошна;

сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Сир натріть на тертці в окремій посудині. Кабачок натріть на великій тертці. Посолити у співвідношенні 1 ч. л. солі на 1 кілограм кіло кабачків, перемішайте та залиште на 15 хвилин. Через вказаний час відтисніть руками. У кабачкову масу додайте яйця та спеції, все перемішайте до однорідності. Туди ж відправте борошно, перемішайте і додайте сир. З маси, що вийшла, сформуйте оладки, посмажте їх в соняшниковій олії з двох сторін на середньому вогні до золотистої скоринки.

Подавайте оладки з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного