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Рецепт-виручалочка: овочеві оладки із секретом можна і на святковий стіл подавати

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачна страва для тих, хто стежить за фігурою
Смачна страва для тих, хто стежить за фігурою. Фото vazhnoznat.com

Ще один спосіб смачно приготувати кабачки

Кабачки — король сезону. Скільки страв ми з ним приготували: овочі в приголомшливому клярі, і овочеву запіканку, і сирну запіканку з кабачками.

Кабачкові оладки — надійний спосіб порадувати домашніх! І хоча ми їх готували вже не один раз, але все ж цією стравою можна здивувати. Просто додайте у страву сир за порадою "Важно знать" — і вам забезпечений приємний смак із мінімумом калорій. Страва точно сподобається і вам, і вашим близьким.

Як приготувати оладки кабачкові з сиром

Інгредієнти:

  • 1 кг кабачків;
  • 200 г твердого сиру;
  • 3 курячі яйця;
  • 6 ст. л. борошна;
  • сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Сир натріть на тертці в окремій посудині.
  2. Кабачок натріть на великій тертці. Посолити у співвідношенні 1 ч. л. солі на 1 кілограм кіло кабачків, перемішайте та залиште на 15 хвилин. Через вказаний час відтисніть руками.
  3. У кабачкову масу додайте яйця та спеції, все перемішайте до однорідності. Туди ж відправте борошно, перемішайте і додайте сир.
  4. З маси, що вийшла, сформуйте оладки, посмажте їх в соняшниковій олії з двох сторін на середньому вогні до золотистої скоринки.

Подавайте оладки з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного

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#Рецепт #Кабачки #Оладки #Готуємо вдома