Рецепт-виручалочка: овочеві оладки із секретом можна і на святковий стіл подавати
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Ще один спосіб смачно приготувати кабачки
Кабачки — король сезону. Скільки страв ми з ним приготували: овочі в приголомшливому клярі, і овочеву запіканку, і сирну запіканку з кабачками.
Кабачкові оладки — надійний спосіб порадувати домашніх! І хоча ми їх готували вже не один раз, але все ж цією стравою можна здивувати. Просто додайте у страву сир за порадою "Важно знать" — і вам забезпечений приємний смак із мінімумом калорій. Страва точно сподобається і вам, і вашим близьким.
Як приготувати оладки кабачкові з сиром
Інгредієнти:
- 1 кг кабачків;
- 200 г твердого сиру;
- 3 курячі яйця;
- 6 ст. л. борошна;
- сіль, перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Сир натріть на тертці в окремій посудині.
- Кабачок натріть на великій тертці. Посолити у співвідношенні 1 ч. л. солі на 1 кілограм кіло кабачків, перемішайте та залиште на 15 хвилин. Через вказаний час відтисніть руками.
- У кабачкову масу додайте яйця та спеції, все перемішайте до однорідності. Туди ж відправте борошно, перемішайте і додайте сир.
- З маси, що вийшла, сформуйте оладки, посмажте їх в соняшниковій олії з двох сторін на середньому вогні до золотистої скоринки.
Подавайте оладки з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного