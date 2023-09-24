Не доведеться йти в магазин: крем-сир за цим рецептом ви приготуєте за копійки
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Раз-два – і страва на столі
Якщо ви вже готували твердий сир вдома, то саме час поекспериментувати. Приготуймо вдома крем-сир.
Його можна намазати на хліб або крекери, додати солоні або свіжі овочі — і вийде найсмачніший бутерброд. Крем-сир можна використовувати як начинку для запечених або обсмажених баклажанів, помідорів та кабачків. Рецепт Shuba — неймовірно простий: ви приготуєте приголомшливу страву з трьох простих інгредієнтів лише за 15 хвилин.
Як приготувати домашній крем-сир
Інгредієнти на 10 порцій:
- сметана 20% — 450 г;
- молоко 3,2% — 170 мл;
- лимон, сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- У каструлю викладіть сметану, влийте молоко та поставте на середній вогонь. Суміш помішуючи доведіть майже до кипіння (приблизно 90 градусів).
- Коли суміш досягне стану закипання, додайте лимонний сік. Готуйте на маленькому вогні 5-7 хвилин, проте слідкуйте, щоб суміш не закипіла. Через вказаний час вимкніть вогонь, закрийте кришкою каструлю і залиште на півгодини.
- Марлю складіть в 4 шари, простеліть нею друшляк або сито. Поставте друшляк чи сито на каструлю і перекладіть у марлю сир.
- Закрийте крем сир кінцями марлі, охолодіть до кімнатної температури. На ніч приберіть усю конструкцію в холодильник.
- Крем-сир перекладіть у зручну суміш та зберігайте не більше 3 діб.
Крем-сир можна приготувати з кефіру за рецептом "Телеграфа". Неймовірно просте блюдо ви приготуєте з одного продукту.