Не доведеться йти в магазин: крем-сир за цим рецептом ви приготуєте за копійки

Раз-два – і страва на столі

Якщо ви вже готували твердий сир вдома, то саме час поекспериментувати. Приготуймо вдома крем-сир.

Його можна намазати на хліб або крекери, додати солоні або свіжі овочі — і вийде найсмачніший бутерброд. Крем-сир можна використовувати як начинку для запечених або обсмажених баклажанів, помідорів та кабачків. Рецепт Shuba — неймовірно простий: ви приготуєте приголомшливу страву з трьох простих інгредієнтів лише за 15 хвилин.

Як приготувати домашній крем-сир

Інгредієнти на 10 порцій:

сметана 20% — 450 г;

молоко 3,2% — 170 мл;

лимон, сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У каструлю викладіть сметану, влийте молоко та поставте на середній вогонь. Суміш помішуючи доведіть майже до кипіння (приблизно 90 градусів). Коли суміш досягне стану закипання, додайте лимонний сік. Готуйте на маленькому вогні 5-7 хвилин, проте слідкуйте, щоб суміш не закипіла. Через вказаний час вимкніть вогонь, закрийте кришкою каструлю і залиште на півгодини. Марлю складіть в 4 шари, простеліть нею друшляк або сито. Поставте друшляк чи сито на каструлю і перекладіть у марлю сир. Закрийте крем сир кінцями марлі, охолодіть до кімнатної температури. На ніч приберіть усю конструкцію в холодильник. Крем-сир перекладіть у зручну суміш та зберігайте не більше 3 діб.

Крем-сир можна приготувати з кефіру за рецептом "Телеграфа". Неймовірно просте блюдо ви приготуєте з одного продукту.