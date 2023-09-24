Трюк, про який не знають навіть кондитери: готуємо незвичайний двоколірний кекс
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Рецепт-виручалочка для кожного кулінара
Коли всі рецепти домашньої випічки вже перепробувані, хочеться чогось новенького. Ловіть — ми приготували вам дивовижний двоколірний кекс.
Рецепт від "Це Смак" не вимагає багато зусиль та часу: найпростіші інгредієнти – і на столі м’яка та ніжна випічка. Ви приготуєте кекс із задоволенням і так само із задоволенням його з’їсте!
Як приготувати двоколірний шоколадно-ванільний кекс
Інгредієнти на 6 порцій:
- яйце – 3 шт.;
- цукор – 100 г;
- молоко – 200 мл;
- соняшникова олія – 90 мл;
- пшеничне борошно – 300 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- какао-порошок – 70 г;
- волоські горіхи – 50 г;
- шоколадні краплі – 50 г.
Спосіб приготування:
- У мисці змішайте яйця, цукор та сіль. В отриману масу влийте молоко, олію і добре перемішайте.
- Туди ж відправте муку, розпушувач, ванільний цукор і перемішайте. Тісто має вийти рідким. Розділіть його навпіл і додайте какао до однієї частини.
- У центр форми для запікання поставте перевернуту склянку діаметром приблизно 26 см. Влийте у форму обидва види тіста одночасно таким чином, щоб вони розподілилися рівномірно та симетрично.
- Біле тісто прикрасьте шоколадними краплями, а шоколадне тісто горіхами та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Подавайте охолодженим.
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