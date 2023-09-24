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Трюк, про який не знають навіть кондитери: готуємо незвичайний двоколірний кекс

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Десерт вразить не лише смаком, а й зовнішнім виглядом
Десерт вразить не лише смаком, а й зовнішнім виглядом. Фото cesmak.info

Рецепт-виручалочка для кожного кулінара

Коли всі рецепти домашньої випічки вже перепробувані, хочеться чогось новенького. Ловіть — ми приготували вам дивовижний двоколірний кекс.

Рецепт від "Це Смак" не вимагає багато зусиль та часу: найпростіші інгредієнти – і на столі м’яка та ніжна випічка. Ви приготуєте кекс із задоволенням і так само із задоволенням його з’їсте!

Як приготувати двоколірний шоколадно-ванільний кекс

Інгредієнти на 6 порцій:

  • яйце – 3 шт.;
  • цукор – 100 г;
  • молоко – 200 мл;
  • соняшникова олія – 90 мл;
  • пшеничне борошно – 300 г;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • какао-порошок – 70 г;
  • волоські горіхи – 50 г;
  • шоколадні краплі – 50 г.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішайте яйця, цукор та сіль. В отриману масу влийте молоко, олію і добре перемішайте.
  2. Туди ж відправте муку, розпушувач, ванільний цукор і перемішайте. Тісто має вийти рідким. Розділіть його навпіл і додайте какао до однієї частини.
  3. У центр форми для запікання поставте перевернуту склянку діаметром приблизно 26 см. Влийте у форму обидва види тіста одночасно таким чином, щоб вони розподілилися рівномірно та симетрично.
  4. Біле тісто прикрасьте шоколадними краплями, а шоколадне тісто горіхами та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Подавайте охолодженим.

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